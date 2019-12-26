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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:13
detroytred написав:
Вот, понимаете, церковь и мову он смог пробить до самого низа.
Желание, возможности и силы нашлись.
А на *самое главное*)) нет.
Почему-то))
Тому що є звичайні завдання, а є з тройною зірочкою. Ні Порошенко, ні Зеленский, не може, своїм указом, звільнити старих суддів і набрати нових. Їх можна тільки залякати і підкупити, як зробив Янукович. Але ж навіть тоді судова система була далеко не ідеальна.
Судова мафія тримається на круговій поруці і обмеженій їх кількості (монопольним становищем). Тому це завдання на багато років послідовної праці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:16
Без новой трактовки восстанавливающей ст. Конституции Украины №1.
- Государства "Украина" - не существует по определению.
Это юридически сравнимо с ситуацией по "игровым залам".
Они запрещены Законом - но их много и их курирую смотрящие. Не поделили - их закрыли.
Та же ситуация и с Конституцией Украины.
Кто давно понял - тот сбежал остались только те, кто не понимает этого и тот, кто работает на уничтожение остатков Государства "Украина".
Именно по этой причине, что бы не делали пакращенцы будет только полная ...опа.
Всего объёма происходящего Вы не в состоянии даже представить - пока к Вам не придёт "русский мир".
Или ещё какой нибудь... "исламский радикализм", "соросята", ...
Тогда реально становиться понятно, что в Украине по определению делать не...уй. И если существует хоть малейшая возможность - нужно валить отсюда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:21
Kudrjavuy
Нащо ось таке Ви пишите ... Ну погано у нас тут все . Для чого рекламувати еміграцію ? Причому просто так - абстактно . Рекламуйте вже тоді конкретно - з адресами , явками , корисними порадами ...
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Puente
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:24
Puente написав:Kudrjavuy
Нащо ось таке Ви пишите ... Ну погано у нас тут все . Для чого рекламувати еміграцію ? Причому просто так - абстактно . Рекламуйте вже тоді конкретно - з адресами , явками , корисними порадами ...
Это для тех, кто видит в чём то своё будущее.
Молод и глуп.
и для тех, кто безустанно страдает о пакращанни.
Вам целую ветку расписывал будни ликвидации Украины(на Донбассе).
-?
Террариум.
Сейчас, закончили с Донбассом пришло время остальных?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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