Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:16

Без новой трактовки восстанавливающей ст. Конституции Украины №1.

- Государства "Украина" - не существует по определению.



Это юридически сравнимо с ситуацией по "игровым залам".

Они запрещены Законом - но их много и их курирую смотрящие. Не поделили - их закрыли.



Та же ситуация и с Конституцией Украины.



Кто давно понял - тот сбежал остались только те, кто не понимает этого и тот, кто работает на уничтожение остатков Государства "Украина".



Именно по этой причине, что бы не делали пакращенцы будет только полная ...опа.

Всего объёма происходящего Вы не в состоянии даже представить - пока к Вам не придёт "русский мир".

Или ещё какой нибудь... "исламский радикализм", "соросята", ...



Тогда реально становиться понятно, что в Украине по определению делать не...уй. И если существует хоть малейшая возможность - нужно валить отсюда.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.