Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:00

pesikot написав: 3) "Нафтогаз" перечислил государству 13 миллиардов

“Нафтогаз” перечислил государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд, других налоговых платежей.

Гребут налоги наперёд, а что дальше будет делать зелёная плесень ?

Гребут налоги наперёд, а что дальше будет делать зелёная плесень ?

pesikot написав: Цемаха отдали, руководителя следственной группы уволили. И всё это накануне суда.

Работают чётко в интересах РФ

Цемаха отдали, руководителя следственной группы уволили. И всё это накануне суда.Работают чётко в интересах РФ

Что дальше будут делать - это хороший вопрос. А вот насчет зеленой плесени ты явно погорячился. В новой команде власти не порохоботы и не соросята - разве только сам Зеленский и Разумков. Все, точка! Даже Богдан - порохобот. Кабмин на 50% из голосовавших за Петю на президенских и на 50% из соросят, являющихся исполнителями воли демократов США, в интересах которых работала и команда Порошенко. Про НБУ и госкомпании я вообще лучше промолчу - там вообще ни одного нового человека нет.С такой же вероятностью его могли уволить и из-за срыва подготовки к суду. Прикрути свой зрадогенератор - быть может, поставят более сильного прокурора на эту ответственную роль.Естественно, нет оснований для включения беркутовцев в список на обмен. Они - украинские граждане, не желающие ехать ни в какие ЛНДРы. Это только Порошенко мог менять украинских граждан на украинских граждан против их воли!Беркутовцев нужно отпустить, если за пять с половиной лет им не смогли предъявить обвинения, которые принял бы суд! А на скамье подсудимых должны оказаться фальсификаторы их уголовных дел.