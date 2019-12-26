Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:На основе анализа 500 примеров фейковых материалов российских СМИ соучредителю StopFake Евгению Федченко удалось идентифицировать 18 статегических нарративов кремлевской пропаганды:
Незаконный захват власти в Украине в результате свержения законного руководства (Сoup d’état); Украина – “фашистское государство”; Украина – “несостоявшееся государство” (failed state); Россия не является оккупантом и не осуществляла военное нападение на Украину; Дискредитация украинских Вооруженных сил; Фейки, дискредитирующие добровольческие батальоны (официально вошедшие в состав Вооруженных сил Украины в 2015 году); Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы из Донбасса и Крыма; Территориальный распад Украины; “Территориальные претензии” соседних стран (претензии на части Украины, которые будут присоединены такими странами, как Польша, Венгрия, Румыния или Словакия); Фейковая легитимизация аннексии и оккупации Крыма с использованием представителей правительств других государств, зарубежных организаций и зарубежных СМИ; Фейки, “объясняющие”, что война в Украине фактически ведется американскими военными, НАТО или западными частными военными контракторами; Уменьшение западной поддержки Украины – “усталость от украинской тематики”; Манипулирование международными организациями; Фейки, манипулирующие политическими и экономическими отношениями между Украиной и ЕС (например, безвизовый режим, Договор о свободной торговле, песенный конкурс “Евровидение” и др.); Рассказы о распаде ЕС, США и Запада в целом, о якобы не прекращающейся там “гражданской войне”, их незначительной роли в мировой геополитике; MH17; Фейки об использовании Западом биологического оружия против украинцев или на временно оккупированных территориях (истории о СПИДе / Зика / другие заболевания); Фейковое смешивание тематики: Украина – Сирия – террористы из ИГИЛ (например, крымские татары изображаются как джихадисты, Украина – как учебная площадка для террористов. StopFake.org подобрал 10 самых нелепых и громких фейковых историй телеканала “Звезда”, начиная с 2014 года. https://www.stopfake.org/ru/ogoltelaya- ... la-zvezda/
Умно, ничего не скажешь - Федченко свой хлеб ест не зря. Приведенный список на 80% состоит из реальных фейков российской пропаганды. А на оставшиеся 20% - из реальных фактов, которые, пусть даже используются российской пропагандой, но вымыслом от этого не становятся. Разница только в том, что фейки бьют по всей Украине, а факты (затасованные в список выше) - только по порохоботам.
Например, фейк о несостоявшемся государстве - это пропаганда, направленная против каждого украинца, независимо от его социального статуса, места проживания, происхождения, возраста, политических пристрастий и т.д.
А факт о насильственном захвате власти - это правда, которая бьет лишь по организаторам, радикалам и бенефициарам майдана. Собственно, поэтому они и заинтересованы в том, чтобы воспринималась эта правда как дежурный российский фейк. И именно для этого ее вставили в список реальных российских фейков...
“Нафтогаз” перечислил государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд, других налоговых платежей.
Гребут налоги наперёд, а что дальше будет делать зелёная плесень ?
Что дальше будут делать - это хороший вопрос. А вот насчет зеленой плесени ты явно погорячился. В новой команде власти не порохоботы и не соросята - разве только сам Зеленский и Разумков. Все, точка! Даже Богдан - порохобот. Кабмин на 50% из голосовавших за Петю на президенских и на 50% из соросят, являющихся исполнителями воли демократов США, в интересах которых работала и команда Порошенко. Про НБУ и госкомпании я вообще лучше промолчу - там вообще ни одного нового человека нет.
pesikot написав:Цемаха отдали, руководителя следственной группы уволили. И всё это накануне суда. Работают чётко в интересах РФ
С такой же вероятностью его могли уволить и из-за срыва подготовки к суду. Прикрути свой зрадогенератор - быть может, поставят более сильного прокурора на эту ответственную роль.
Естественно, нет оснований для включения беркутовцев в список на обмен. Они - украинские граждане, не желающие ехать ни в какие ЛНДРы. Это только Порошенко мог менять украинских граждан на украинских граждан против их воли!
Беркутовцев нужно отпустить, если за пять с половиной лет им не смогли предъявить обвинения, которые принял бы суд! А на скамье подсудимых должны оказаться фальсификаторы их уголовных дел.
zРадио написав:А вот насчет зеленой плесени ты явно погорячился. В новой команде власти не порохоботы и не соросята - разве только сам Зеленский и Разумков. Все, точка! Даже Богдан - порохобот. Кабмин на 50% из голосовавших за Петю на президенских и на 50% из соросят, являющихся исполнителями воли демократов США, в интересах которых работала и команда Порошенко. Про НБУ и госкомпании я вообще лучше промолчу - там вообще ни одного нового человека нет.
О, як зелебобіків плющить! Ні, дорогеньки, самі обіс..ались, самим цей зелений понос і прибирати.
zРадио написав:Естественно, нет оснований для включения беркутовцев в список на обмен. Они - украинские граждане, не желающие ехать ни в какие ЛНДРы. Это только Порошенко мог менять украинских граждан на украинских граждан против их воли!
Беркутовцев нужно отпустить, если за пять с половиной лет им не смогли предъявить обвинения, которые принял бы суд! А на скамье подсудимых должны оказаться фальсификаторы их уголовных дел.
Само собою, їх відправлять не Лугандон, а в Московію, там ще наших багато сидить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.