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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4993499449954996
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:37

  Ukrainian написав:На основе анализа 500 примеров фейковых материалов российских СМИ соучредителю StopFake Евгению Федченко удалось идентифицировать 18 статегических нарративов кремлевской пропаганды:

Незаконный захват власти в Украине в результате свержения законного руководства (Сoup d’état);
Украина – “фашистское государство”;
Украина – “несостоявшееся государство” (failed state);
Россия не является оккупантом и не осуществляла военное нападение на Украину;
Дискредитация украинских Вооруженных сил;
Фейки, дискредитирующие добровольческие батальоны (официально вошедшие в состав Вооруженных сил Украины в 2015 году);
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы из Донбасса и Крыма;
Территориальный распад Украины;
“Территориальные претензии” соседних стран (претензии на части Украины, которые будут присоединены такими странами, как Польша, Венгрия, Румыния или Словакия);
Фейковая легитимизация аннексии и оккупации Крыма с использованием представителей правительств других государств, зарубежных организаций и зарубежных СМИ;
Фейки, “объясняющие”, что война в Украине фактически ведется американскими военными, НАТО или западными частными военными контракторами;
Уменьшение западной поддержки Украины – “усталость от украинской тематики”;
Манипулирование международными организациями;
Фейки, манипулирующие политическими и экономическими отношениями между Украиной и ЕС (например, безвизовый режим, Договор о свободной торговле, песенный конкурс “Евровидение” и др.);
Рассказы о распаде ЕС, США и Запада в целом, о якобы не прекращающейся там “гражданской войне”, их незначительной роли в мировой геополитике;
MH17;
Фейки об использовании Западом биологического оружия против украинцев или на временно оккупированных территориях (истории о СПИДе / Зика / другие заболевания);
Фейковое смешивание тематики: Украина – Сирия – террористы из ИГИЛ (например, крымские татары изображаются как джихадисты, Украина – как учебная площадка для террористов.
StopFake.org подобрал 10 самых нелепых и громких фейковых историй телеканала “Звезда”, начиная с 2014 года.
https://www.stopfake.org/ru/ogoltelaya- ... la-zvezda/


Умно, ничего не скажешь - Федченко свой хлеб ест не зря. Приведенный список на 80% состоит из реальных фейков российской пропаганды. А на оставшиеся 20% - из реальных фактов, которые, пусть даже используются российской пропагандой, но вымыслом от этого не становятся. Разница только в том, что фейки бьют по всей Украине, а факты (затасованные в список выше) - только по порохоботам.

Например, фейк о несостоявшемся государстве - это пропаганда, направленная против каждого украинца, независимо от его социального статуса, места проживания, происхождения, возраста, политических пристрастий и т.д.

А факт о насильственном захвате власти - это правда, которая бьет лишь по организаторам, радикалам и бенефициарам майдана. Собственно, поэтому они и заинтересованы в том, чтобы воспринималась эта правда как дежурный российский фейк. И именно для этого ее вставили в список реальных российских фейков...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:37

  komp написав:
  freeze написав:Нищий казак Гаврилюк на Мерседесе

Це може бути тільки у хворій уяві змученого поліграфом на морозі.

Три!!! поросёнка, десяток кур и целых 8 кроликов.
https://m.youtube.com/watch?v=F3zWlpeQDFA

Киа соренто
https://m.youtube.com/watch?v=AboouvfBvBc
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:49

  detroytred написав:Три!!! поросёнка, десяток кур и целых 8 кроликов.
https://m.youtube.com/watch?v=F3zWlpeQDFA

Киа соренто
https://m.youtube.com/watch?v=AboouvfBvBc

Гаврилюк був одним з найкращих депутатів по відвідуваності сесій. Його клонували, пофарбували в зелений і набили, клонами, фракцію СН.
Так що франчиза працює. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:00

  pesikot написав:3) "Нафтогаз" перечислил государству 13 миллиардов
“Нафтогаз” перечислил государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд, других налоговых платежей.

Гребут налоги наперёд, а что дальше будет делать зелёная плесень ?


Что дальше будут делать - это хороший вопрос. А вот насчет зеленой плесени ты явно погорячился. В новой команде власти не порохоботы и не соросята - разве только сам Зеленский и Разумков. Все, точка! Даже Богдан - порохобот. Кабмин на 50% из голосовавших за Петю на президенских и на 50% из соросят, являющихся исполнителями воли демократов США, в интересах которых работала и команда Порошенко. Про НБУ и госкомпании я вообще лучше промолчу - там вообще ни одного нового человека нет.

  pesikot написав:Цемаха отдали, руководителя следственной группы уволили. И всё это накануне суда.
Работают чётко в интересах РФ


С такой же вероятностью его могли уволить и из-за срыва подготовки к суду. Прикрути свой зрадогенератор - быть может, поставят более сильного прокурора на эту ответственную роль.



Естественно, нет оснований для включения беркутовцев в список на обмен. Они - украинские граждане, не желающие ехать ни в какие ЛНДРы. Это только Порошенко мог менять украинских граждан на украинских граждан против их воли!

Беркутовцев нужно отпустить, если за пять с половиной лет им не смогли предъявить обвинения, которые принял бы суд! А на скамье подсудимых должны оказаться фальсификаторы их уголовных дел.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:08

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А вот насчет зеленой плесени ты явно погорячился. В новой команде власти не порохоботы и не соросята - разве только сам Зеленский и Разумков. Все, точка! Даже Богдан - порохобот. Кабмин на 50% из голосовавших за Петю на президенских и на 50% из соросят, являющихся исполнителями воли демократов США, в интересах которых работала и команда Порошенко. Про НБУ и госкомпании я вообще лучше промолчу - там вообще ни одного нового человека нет.

О, як зелебобіків плющить! Ні, дорогеньки, самі обіс..ались, самим цей зелений понос і прибирати.
  zРадио написав:Естественно, нет оснований для включения беркутовцев в список на обмен. Они - украинские граждане, не желающие ехать ни в какие ЛНДРы. Это только Порошенко мог менять украинских граждан на украинских граждан против их воли!

Беркутовцев нужно отпустить, если за пять с половиной лет им не смогли предъявить обвинения, которые принял бы суд! А на скамье подсудимых должны оказаться фальсификаторы их уголовных дел.

Само собою, їх відправлять не Лугандон, а в Московію, там ще наших багато сидить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:46

  Ukrainian написав:На основе анализа 500 примеров фейковых материалов российских СМИ соучредителю StopFake Евгению Федченко

Всего 500?
Как-то мало.
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