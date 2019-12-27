Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:40

lapay написав: О, як зелебобіків плющить! Ні, дорогеньки, самі обіс..ались, самим цей зелений понос і прибирати. О, як зелебобіків плющить! Ні, дорогеньки, самі обіс..ались, самим цей зелений понос і прибирати.

Не понимаю...Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.Что не так-то?Более прикольны сторонники Порошенко, продолжающие после первой стадии оставаться сторонниками.Ну а те, кто и после третьей, ...Да и ещё, когда им показывают, что при ЗЕ продолжается то же, что и при Порошенко, хотя они пугали, что ЗЕ повернет в сторону от курса этого самого Порошенко.Да ещё и в противоположную.ТО есть в чём заключается это - "плющит, об...лись", какой "зелений понос" прибирать, если продолжается прежний?