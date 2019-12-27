И кто же насильственно захватил власть в 2014?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:33
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:40
Не понимаю...
Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.
1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.
2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.
3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.
Что не так-то?
Более прикольны сторонники Порошенко, продолжающие после первой стадии оставаться сторонниками.
Ну а те, кто и после третьей, ...
Да и ещё, когда им показывают, что при ЗЕ продолжается то же, что и при Порошенко, хотя они пугали, что ЗЕ повернет в сторону от курса этого самого Порошенко.
Да ещё и в противоположную.
ТО есть в чём заключается это - "плющит, об...лись", какой "зелений понос" прибирать, если продолжается прежний?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:44
В этом-то и главный прикол. Основная претензия, голосовавших за Зеленского, и только из-за этого Зеленский теряет свой рейтинг это, то что всё или практически всё осталось как при Порошенко ))))
При том, оставшихся в прошлогодней ракушке, бесит в Зеленском то, что он убрал их кумира )))
Прямо меж двух огней.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:59
Плюс ещё то, что поддержать Зелю им теперь как бы не с руки.
Ещё прикольнее-то будет.
А ПАП наколол всех, осуществив таким образом операцию "преемник".
Скорее всего неосознанно.
Осознанно это сделали Сорос и возможно Европа.
ЗЕ гарантировал им гораздо больше, чем ПАП - землю, ОВГЗ, газового оператора.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:01
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:15
Re: Політичні дискусії
Та все не так. Зелебобіків сто раз попереджали, перед виборами, про клоуна і бородатого ляльковода, що триндіти не реформи робити, про те, що реальні рамки для маневра дуже вузькі.
А зараз вони роблять круглі очі? Самі вибирали - самі їжте зелений хрін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:17
продолжение
СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 батальйону Сухаревський: З 2016 по 2018 рік паперообіг в армії виріс у 7 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:24
А кто их делает ?
Рейтинг Зеленского, который слегка подсел после выборов (что было всеми ожидаемо), в последний месяц снова пошел вверх.
А вот у Порошенко сторонников ни на иоту не прибавилось, он застрял в своей нише.
В ближайшем будущем ожидаются новый обмен пленными "под елку", вероятная полная заморозка боевых действий, снижение тарифов (поскольку практически договорились о поставках газа из РФ по хорошей цене), наполненный бюджет (благодаря продолженному транзиту газа, выплаченным РФ Нафтогазу 3 млрд.), из которого можно будет повышать пенсии и зарплаты бюджетникам.
Как думаете, в какую сторону будет менятся популярность Зеленского на фоне этого?
In HODL we trust
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:35
Re: Політичні дискусії
Колега freeze вже постив статистику рейтингу всіх президентів, через півроку після виборів - 50%, нічого в Зеленського нема такого, щоб відрізняло його від інших. І курс в нього цілком передбачуаний - догнати і перегнати, по рейтингу, попередника.
Не допоможе йому навіть бабло нерезів і продаж землі, бо реальних ринкових реформ немає, а, популісти їх і робити не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:48
Так сами выбрали не противоречит возможности теперь возмущаться.
Это нормально абсолютно.
Особенно в формате причины - против ПАПа.
К тому же об узости рамок предупреждали ведь только Вы. Один на фоне СОВСЕМ иных! предупреждений.
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