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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:49
lapay написав: detroytred написав:
Не понимаю...
Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.
1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.
2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.
3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.
Что не так-то?
Та все не так. Зелебобіків сто раз попереджали, перед виборами, про клоуна і бородатого ляльковода, що триндіти не реформи робити, про те, що реальні рамки для маневра дуже вузькі.
А зараз вони роблять круглі очі? Самі вибирали - самі їжте зелений хрін.
А чем ты лучше зелебобиков - рубашку на себе разве что не рвал, доказывая, что Порошенко - наше все.
Вот, что писал я. И как всегда оказался прав Сер 13 бер, 2019 21:41
Політичні дискусії
zРадио написав:
Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так же глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.
Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас
Сорри, если кого-то разочаровал.
Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.
В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:54
lapay написав:Не допоможе йому навіть бабло нерезів і продаж землі, бо реальних ринкових реформ немає, а, популісти їх і робити не можуть.
Тут можно одновременно и согласиться, и не согласиться.
Я тоже не вижу никаких рыночных реформ, совсем, пока то что происходит можно охарактеризовать как фискализация всего и вся, закручивание гаек и додерибан оставшегося.
Но я не соглашусь, что эти ребята популисты, это ошибка, основные денежные места окупировали соросята, соросята могут кинуть косточку только с единственной целью, чтобы свора дворняжек отвлеклась на косточку, и можно было пройти за золотишком в кладовку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:04
detroytred написав:
Так сами выбрали не противоречит возможности теперь возмущаться.
Это нормально абсолютно.
Особенно в формате причины - против ПАПа.
К тому же об узости рамок предупреждали ведь только Вы. Один на фоне СОВСЕМ иных! предупреждений.
Оце тільки формат - за халяву, і об'єднував. Про рамки казали різні люди. Я теж помилявся, не думав, що Зеля зможе так просто поламати Раду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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