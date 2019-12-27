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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4995499649974998
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:49

  lapay написав:
  detroytred написав:Не понимаю...

Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.
1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.
2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.
3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.
Что не так-то?

Та все не так. Зелебобіків сто раз попереджали, перед виборами, про клоуна і бородатого ляльковода, що триндіти не реформи робити, про те, що реальні рамки для маневра дуже вузькі.
А зараз вони роблять круглі очі? Самі вибирали - самі їжте зелений хрін. :evil:


А чем ты лучше зелебобиков - рубашку на себе разве что не рвал, доказывая, что Порошенко - наше все.

Вот, что писал я. И как всегда оказался прав 8)

Сер 13 бер, 2019 21:41
  zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так же глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.

Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас :mrgreen: Сорри, если кого-то разочаровал.

Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.

В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.

Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:54

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Не допоможе йому навіть бабло нерезів і продаж землі, бо реальних ринкових реформ немає, а, популісти їх і робити не можуть.


Тут можно одновременно и согласиться, и не согласиться.

Я тоже не вижу никаких рыночных реформ, совсем, пока то что происходит можно охарактеризовать как фискализация всего и вся, закручивание гаек и додерибан оставшегося.
Но я не соглашусь, что эти ребята популисты, это ошибка, основные денежные места окупировали соросята, соросята могут кинуть косточку только с единственной целью, чтобы свора дворняжек отвлеклась на косточку, и можно было пройти за золотишком в кладовку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:04

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так сами выбрали не противоречит возможности теперь возмущаться.
Это нормально абсолютно.
Особенно в формате причины - против ПАПа.

К тому же об узости рамок предупреждали ведь только Вы. Один на фоне СОВСЕМ иных! предупреждений.

Оце тільки формат - за халяву, і об'єднував. Про рамки казали різні люди. Я теж помилявся, не думав, що Зеля зможе так просто поламати Раду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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