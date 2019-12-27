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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4995499649974998 Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:49 lapay написав: detroytred написав: Не понимаю...



Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.

1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.

2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.

3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.

Что не так-то? Не понимаю...Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.Что не так-то?

Та все не так. Зелебобіків сто раз попереджали, перед виборами, про клоуна і бородатого ляльковода, що триндіти не реформи робити, про те, що реальні рамки для маневра дуже вузькі.

А зараз вони роблять круглі очі? Самі вибирали - самі їжте зелений хрін. Та все не так. Зелебобіків сто раз попереджали, перед виборами, про клоуна і бородатого ляльковода, що триндіти не реформи робити, про те, що реальні рамки для маневра дуже вузькі.А зараз вони роблять круглі очі? Самі вибирали - самі їжте зелений хрін.



А чем ты лучше зелебобиков - рубашку на себе разве что не рвал, доказывая, что Порошенко - наше все.



Вот, что писал я. И как всегда оказался прав



Сер 13 бер, 2019 21:41

zРадио написав: Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так же глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.



Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас Сорри, если кого-то разочаровал.



Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.



В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.

Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так же глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.Коррупция останется, она переживет всех их и всех насСорри, если кого-то разочаровал.Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.

Політичні дискусії А чем ты лучше зелебобиков - рубашку на себе разве что не рвал, доказывая, что Порошенко - наше все.Вот, что писал я. И как всегда оказался прав zРадио

Повідомлень: 4489 З нами з: 02.05.18 Подякував: 863 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:54 Re: Політичні дискусії lapay написав: Не допоможе йому навіть бабло нерезів і продаж землі, бо реальних ринкових реформ немає, а, популісти їх і робити не можуть.



Тут можно одновременно и согласиться, и не согласиться.



Я тоже не вижу никаких рыночных реформ, совсем, пока то что происходит можно охарактеризовать как фискализация всего и вся, закручивание гаек и додерибан оставшегося.

Но я не соглашусь, что эти ребята популисты, это ошибка, основные денежные места окупировали соросята, соросята могут кинуть косточку только с единственной целью, чтобы свора дворняжек отвлеклась на косточку, и можно было пройти за золотишком в кладовку. Тут можно одновременно и согласиться, и не согласиться.Я тоже не вижу никаких рыночных реформ, совсем, пока то что происходит можно охарактеризовать как фискализация всего и вся, закручивание гаек и додерибан оставшегося.Но я не соглашусь, что эти ребята популисты, это ошибка, основные денежные места окупировали соросята, соросята могут кинуть косточку только с единственной целью, чтобы свора дворняжек отвлеклась на косточку, и можно было пройти за золотишком в кладовку. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14396 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3830 раз. Подякували: 5735 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:04 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Так сами выбрали не противоречит возможности теперь возмущаться.

Это нормально абсолютно.

Особенно в формате причины - против ПАПа.



К тому же об узости рамок предупреждали ведь только Вы. Один на фоне СОВСЕМ иных! предупреждений. Так сами выбрали не противоречит возможности теперь возмущаться.Это нормально абсолютно.Особенно в формате причины - против ПАПа.К тому же об узости рамок предупреждали ведь только Вы. Один на фоне СОВСЕМ иных! предупреждений.

Оце тільки формат - за халяву, і об'єднував. Про рамки казали різні люди. Я теж помилявся, не думав, що Зеля зможе так просто поламати Раду. Оце тільки формат - за халяву, і об'єднував. Про рамки казали різні люди. Я теж помилявся, не думав, що Зеля зможе так просто поламати Раду. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9391 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4995499649974998 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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