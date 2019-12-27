Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него. 1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко. 2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия. 3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата. Что не так-то?
Та все не так. Зелебобіків сто раз попереджали, перед виборами, про клоуна і бородатого ляльковода, що триндіти не реформи робити, про те, що реальні рамки для маневра дуже вузькі. А зараз вони роблять круглі очі? Самі вибирали - самі їжте зелений хрін.
А чем ты лучше зелебобиков - рубашку на себе разве что не рвал, доказывая, что Порошенко - наше все.
Вот, что писал я. И как всегда оказался прав
Сер 13 бер, 2019 21:41
zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так же глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.
Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас Сорри, если кого-то разочаровал.
Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.
В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.
lapay написав:Не допоможе йому навіть бабло нерезів і продаж землі, бо реальних ринкових реформ немає, а, популісти їх і робити не можуть.
Тут можно одновременно и согласиться, и не согласиться.
Я тоже не вижу никаких рыночных реформ, совсем, пока то что происходит можно охарактеризовать как фискализация всего и вся, закручивание гаек и додерибан оставшегося. Но я не соглашусь, что эти ребята популисты, это ошибка, основные денежные места окупировали соросята, соросята могут кинуть косточку только с единственной целью, чтобы свора дворняжек отвлеклась на косточку, и можно было пройти за золотишком в кладовку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:А чем ты лучше зелебобиков - рубашку на себе разве что не рвал, доказывая, что Порошенко - наше все.
Тим, що не мав ілюзій про те, що можна зробити, а що не можна. Не можна бути популістом і робити непопулярні реформи, а Зеля популіст. Я щось, за останні місяці, не чув жодної похвали Зеленському, за зроблені реформи, від єврочиновників. Совпадєніє?
freeze написав:Но я не соглашусь, что эти ребята популисты, это ошибка, основные денежные места окупировали соросята, соросята могут кинуть косточку только с единственной целью, чтобы свора дворняжек отвлеклась на косточку, и можно было пройти за золотишком в кладовку.
Вони просто дітки, які не розуміють причинно-наслідкові зв'язки, і все роблять на колінці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Колега freeze вже постив статистику рейтингу всіх президентів, через півроку після виборів - 50%, нічого в Зеленського нема такого, щоб відрізняло його від інших. І курс в нього цілком передбачуаний - догнати і перегнати, по рейтингу, попередника.
“Нафтогаз” перечислил государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд, других налоговых платежей.
Гребут налоги наперёд, а что дальше будет делать зелёная плесень ?
Что дальше будут делать - это хороший вопрос. А вот насчет зеленой плесени ты явно погорячился. В новой команде власти не порохоботы и не соросята - разве только сам Зеленский и Разумков. Все, точка! Даже Богдан - порохобот. Кабмин на 50% из голосовавших за Петю на президенских и на 50% из соросят, являющихся исполнителями воли демократов США, в интересах которых работала и команда Порошенко. Про НБУ и госкомпании я вообще лучше промолчу - там вообще ни одного нового человека нет.
pesikot написав:Цемаха отдали, руководителя следственной группы уволили. И всё это накануне суда. Работают чётко в интересах РФ
С такой же вероятностью его могли уволить и из-за срыва подготовки к суду. Прикрути свой зрадогенератор - быть может, поставят более сильного прокурора на эту ответственную роль.
Естественно, нет оснований для включения беркутовцев в список на обмен. Они - украинские граждане, не желающие ехать ни в какие ЛНДРы. Это только Порошенко мог менять украинских граждан на украинских граждан против их воли!
Беркутовцев нужно отпустить, если за пять с половиной лет им не смогли предъявить обвинения, которые принял бы суд! А на скамье подсудимых должны оказаться фальсификаторы их уголовных дел.
freeze написав:Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.
Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко.
Мать или сына?
Ни один уважающия себя специалист своего дела не пойдет к Зе. Да, и не шли, и не идут! Работать в ручном режиме от Зе? Ну, нагнул сегодня Зе с ценами на бензин, а надолго это? Также с тарифами. Работать с популистами - свою репутацию испортить