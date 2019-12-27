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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4996499749984999>
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:49

  lapay написав:
  detroytred написав:Не понимаю...

Голосовавшие за ЗЕ точно также, как и ранее голосовавшие за Порошенко, решили (по разным причинам!!!) отдать голос за него.
1. Потом уже на практике увидели-удостоверились, что слова кандидата расходятся с действиями посадовця. Точно также, как и у Порошенко.
2. Естественно, что это их не удовлетворяет и они критически воспринимают действия.
3. И скорее всего точно также, как и против ПАПа, проголосуют в следующий раз за иного кандидата.
Что не так-то?

Та все не так. Зелебобіків сто раз попереджали, перед виборами, про клоуна і бородатого ляльковода, що триндіти не реформи робити, про те, що реальні рамки для маневра дуже вузькі.
А зараз вони роблять круглі очі? Самі вибирали - самі їжте зелений хрін. :evil:


А чем ты лучше зелебобиков - рубашку на себе разве что не рвал, доказывая, что Порошенко - наше все.

Вот, что писал я. И как всегда оказался прав 8)

Сер 13 бер, 2019 21:41
  zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так же глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.

Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас :mrgreen: Сорри, если кого-то разочаровал.

Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.

В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.

Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:54

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Не допоможе йому навіть бабло нерезів і продаж землі, бо реальних ринкових реформ немає, а, популісти їх і робити не можуть.


Тут можно одновременно и согласиться, и не согласиться.

Я тоже не вижу никаких рыночных реформ, совсем, пока то что происходит можно охарактеризовать как фискализация всего и вся, закручивание гаек и додерибан оставшегося.
Но я не соглашусь, что эти ребята популисты, это ошибка, основные денежные места окупировали соросята, соросята могут кинуть косточку только с единственной целью, чтобы свора дворняжек отвлеклась на косточку, и можно было пройти за золотишком в кладовку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:04

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так сами выбрали не противоречит возможности теперь возмущаться.
Это нормально абсолютно.
Особенно в формате причины - против ПАПа.

К тому же об узости рамок предупреждали ведь только Вы. Один на фоне СОВСЕМ иных! предупреждений.

Оце тільки формат - за халяву, і об'єднував. Про рамки казали різні люди. Я теж помилявся, не думав, що Зеля зможе так просто поламати Раду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:11

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А чем ты лучше зелебобиков - рубашку на себе разве что не рвал, доказывая, что Порошенко - наше все.

Тим, що не мав ілюзій про те, що можна зробити, а що не можна. Не можна бути популістом і робити непопулярні реформи, а Зеля популіст.
Я щось, за останні місяці, не чув жодної похвали Зеленському, за зроблені реформи, від єврочиновників. Совпадєніє?
  freeze написав:Но я не соглашусь, что эти ребята популисты, это ошибка, основные денежные места окупировали соросята, соросята могут кинуть косточку только с единственной целью, чтобы свора дворняжек отвлеклась на косточку, и можно было пройти за золотишком в кладовку.

Вони просто дітки, які не розуміють причинно-наслідкові зв'язки, і все роблять на колінці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:20

  lapay написав:Я щось, за останні місяці, не чув жодної похвали Зеленському, за зроблені реформи, від єврочиновників. Совпадєніє?


Про еврочиновников меняй уже пластинку - они хвалят тех, кто работает в интересах их стран (т.е. сдает интересы своих стран). Не понимают этого на 6-м году внешнего патронажа только самые упоротые.

Соответственно, это не показатель. Плохо то, что Зеленского не хвалят украинцы - ни т.н. элита, ни пересичные (потому что, реально, не за что).

  lapay написав:Вони просто дітки, які не розуміють причинно-наслідкові зв'язки, і все роблять на колінці.


Интересно, а кем же они тогда были в 2014-м, если в 2019-м - еще детки? :mrgreen: Это те же самые люди, тупо по-фамильно!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:39

  lapay написав:Колега freeze вже постив статистику рейтингу всіх президентів, через півроку після виборів - 50%, нічого в Зеленського нема такого, щоб відрізняло його від інших. І курс в нього цілком передбачуаний - догнати і перегнати, по рейтингу, попередника. :)

Июньский опрос "Рейтинга": 50% довольных, 11% недовольных, 39% неопределившиеся
https://www.unian.ua/politics/10575306-opituvannya-pokazalo-skilki-ukrajinciv-zadovoleni-diyami-zelenskogo-infografika.html
Декабрьский от той же конторы: соответственно 67%, 26%, 8%.
https://news.liga.net/politics/news/kto-iz-politikov-imeet-polojitelnyy-reyting-doveriya---opros
ОЧень сложно увидеть в этих цифрах "-50%".
Скорее всего, из тех непоределившихся 17% теперь довольны, 14 - недовольны, 8 - остались неопределившимися.

Немного другие цифры у Демнициатив и Центра Разумкова: 62,3%, 31,1%, 6,6%
https://news.liga.net/politics/news/reyting-doveriya-v-liderah-zelenskiy-i-razumkov---opros

Для сравнения: баланс Порошенко в июне был 16, 3, 81, сейчас 13, 6, 81. То есть он и в оппозиции успел растерять 3% сторонников, перешедших в разряд неопределившихся.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:41

Підсумки й прогноз.

"Свинським був цей рік. Соотєчественнікі з ратицями і правом голосу підсунули свиню цілій країні." :wink:

ST_11
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:44

  zРадио написав:
  pesikot написав:3) "Нафтогаз" перечислил государству 13 миллиардов
“Нафтогаз” перечислил государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд, других налоговых платежей.

Гребут налоги наперёд, а что дальше будет делать зелёная плесень ?


Что дальше будут делать - это хороший вопрос. А вот насчет зеленой плесени ты явно погорячился. В новой команде власти не порохоботы и не соросята - разве только сам Зеленский и Разумков. Все, точка! Даже Богдан - порохобот. Кабмин на 50% из голосовавших за Петю на президенских и на 50% из соросят, являющихся исполнителями воли демократов США, в интересах которых работала и команда Порошенко. Про НБУ и госкомпании я вообще лучше промолчу - там вообще ни одного нового человека нет.

  pesikot написав:Цемаха отдали, руководителя следственной группы уволили. И всё это накануне суда.
Работают чётко в интересах РФ


С такой же вероятностью его могли уволить и из-за срыва подготовки к суду. Прикрути свой зрадогенератор - быть может, поставят более сильного прокурора на эту ответственную роль.



Естественно, нет оснований для включения беркутовцев в список на обмен. Они - украинские граждане, не желающие ехать ни в какие ЛНДРы. Это только Порошенко мог менять украинских граждан на украинских граждан против их воли!

Беркутовцев нужно отпустить, если за пять с половиной лет им не смогли предъявить обвинения, которые принял бы суд! А на скамье подсудимых должны оказаться фальсификаторы их уголовных дел.

А конкретнее, фамилии, сколько их, должности?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:44

  ST_11 написав:Підсумки й прогноз.

"Свинським був цей рік. Соотєчественнікі з ратицями і правом голосу підсунули свиню цілій країні." :wink:


Дроздову, который так ненавидит своих соотечественников, давно пора уже поменять страну.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:49

  Tegularius написав:
  freeze написав:Похоже еще зимой, максимум весной увидим нового премьера.

Пока самой реальной кандидатурой Зеленский видит Витренко.

Мать или сына?


Ни один уважающия себя специалист своего дела не пойдет к Зе. Да, и не шли, и не идут! Работать в ручном режиме от Зе? Ну, нагнул сегодня Зе с ценами на бензин, а надолго это? Также с тарифами. Работать с популистами - свою репутацию испортить 8)
Renee
 
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