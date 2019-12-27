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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4996499749984999
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:56

Re: Політичні дискусії

Какой то совсем невероятный поворот, разбрызгальщику мочи официально предьявили пидозру и полиция будет во вторник в суде добиваться его ареста.

Неужели зачатки порядка собираются наводить, как то сомнительно для желеобразной команды, имхо.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 28 гру, 2019 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:08

Re: Політичні дискусії

Renee написав:Ни один уважающия себя специалист своего дела не пойдет к Зе. Да, и не шли, и не идут! Работать в ручном режиме от Зе? Ну, нагнул сегодня Зе с ценами на бензин, а надолго это? Также с тарифами. Работать с популистами - свою репутацию испортить 8)


Многих специалистов доставшихся в наследство от Порошенко и не выкуришь от власти типа Смолия, Маркаровой, Терентьева, а вы утверждаете, что не идут

Другой вопрос, что новых специалистов в зеленую команду особо и не приглашают, вполне устраивает уровень бывших ФОПов на третьей группе от Сороса. Ими легко управлять, они делают красивые презентации, ездят на самокатах, не обижаются на де***, фотографируют свои ботинки на рабочем столе, сексуально раскованы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:21

  detroytred написав:
  freeze написав:Криминал против, итить.Зображення
В Европу))

Берите больше - в Штаты!
Только столетней давности 8) (впрочем, даже более поздний Трумэн был выращен миссурийской мафией. Не говоря уже о всяких гардингах, тот вообще был выбран, "потому что выглядел как президент" :wink: ).
Нам еще расти и расти.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 28 гру, 2019 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:28

  Starikan написав:Только столетней давности 8) (впрочем, даже более поздний Трумэн был выращен миссурийской мафии. Не говоря уже о всяких гардингах).
Нам еще расти и расти.

Выходили-то на майданы многие - чтобы не было взяточников и казнокрадов.
А теперь получается, что власть мафии и бандитов - это вполне себе ок.
Хороши окна Овертона :D
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