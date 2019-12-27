Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:56

Какой то совсем невероятный поворот, разбрызгальщику мочи официально предьявили пидозру и полиция будет во вторник в суде добиваться его ареста.



Неужели зачатки порядка собираются наводить, как то сомнительно для желеобразной команды, имхо.

Востаннє редагувалось freeze в Суб 28 гру, 2019 00:18, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.