Какой то совсем невероятный поворот, разбрызгальщику мочи официально предьявили пидозру и полиция будет во вторник в суде добиваться его ареста.
Неужели зачатки порядка собираются наводить, как то сомнительно для желеобразной команды, имхо.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:56
Re: Політичні дискусії
Какой то совсем невероятный поворот, разбрызгальщику мочи официально предьявили пидозру и полиция будет во вторник в суде добиваться его ареста.
Неужели зачатки порядка собираются наводить, как то сомнительно для желеобразной команды, имхо.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 28 гру, 2019 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:08
Re: Політичні дискусії
Многих специалистов доставшихся в наследство от Порошенко и не выкуришь от власти типа Смолия, Маркаровой, Терентьева, а вы утверждаете, что не идут
Другой вопрос, что новых специалистов в зеленую команду особо и не приглашают, вполне устраивает уровень бывших ФОПов на третьей группе от Сороса. Ими легко управлять, они делают красивые презентации, ездят на самокатах, не обижаются на де***, фотографируют свои ботинки на рабочем столе, сексуально раскованы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:21
Берите больше - в Штаты!
Только столетней давности (впрочем, даже более поздний Трумэн был выращен миссурийской мафией. Не говоря уже о всяких гардингах, тот вообще был выбран, "потому что выглядел как президент" ).
Нам еще расти и расти.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 28 гру, 2019 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:28
Выходили-то на майданы многие - чтобы не было взяточников и казнокрадов.
А теперь получается, что власть мафии и бандитов - это вполне себе ок.
Хороши окна Овертона
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:47
Виталий Регор, несмотря на всю его "героическую" биографию, входит в касту неприкасаемых "активистов", которым позволено многое, если не все. И объявление ему подозрения совсем не означает, что дело вообще дойдет до суда.
Побачим.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 01:46
Рейтинги соблюдения стандартов журналистики популярными онлайн-медиа регулярно составляет Институт массовой информации. На дне мониторинга ИМИ за ноябрь - Страна, на которой только 62% материалов отвечают стандартам, и ресурс Znaj - вообще 18%.
ФЕЙКИ И РОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА. В Украине есть несколько источников, которые планомерно распространяют месседжи, созвучные с российской пропагандой, объясняет Отар Довженко.Это опять же ресурсы из холдинга Медведчука, сайт Страна.ua, сайт Шария, а также наиболее неразборчивые "сливные бачки".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 28 гру, 2019 01:56
Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.
11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как «хубло». Герой Зеленского удивляется: «Путин – хубло?»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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