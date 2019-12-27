Какой то совсем невероятный поворот, разбрызгальщику мочи официально предьявили пидозру и полиция будет во вторник в суде добиваться его ареста.
Неужели зачатки порядка собираются наводить, как то сомнительно для желеобразной команды, имхо.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:56
Re: Політичні дискусії
Какой то совсем невероятный поворот, разбрызгальщику мочи официально предьявили пидозру и полиция будет во вторник в суде добиваться его ареста.
Неужели зачатки порядка собираются наводить, как то сомнительно для желеобразной команды, имхо.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 28 гру, 2019 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:08
Re: Політичні дискусії
Многих специалистов доставшихся в наследство от Порошенко и не выкуришь от власти типа Смолия, Маркаровой, Терентьева, а вы утверждаете, что не идут
Другой вопрос, что новых специалистов в зеленую команду особо и не приглашают, вполне устраивает уровень бывших ФОПов на третьей группе от Сороса. Ими легко управлять, они делают красивые презентации, ездят на самокатах, не обижаются на де***, фотографируют свои ботинки на рабочем столе, сексуально раскованы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:21
Берите больше - в Штаты!
Только столетней давности (впрочем, даже более поздний Трумэн был выращен миссурийской мафией. Не говоря уже о всяких гардингах, тот вообще был выбран, "потому что выглядел как президент" ).
Нам еще расти и расти.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 28 гру, 2019 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:28
Выходили-то на майданы многие - чтобы не было взяточников и казнокрадов.
А теперь получается, что власть мафии и бандитов - это вполне себе ок.
Хороши окна Овертона
Додано: Суб 28 гру, 2019 00:47
Виталий Регор, несмотря на всю его "героическую" биографию, входит в касту неприкасаемых "активистов", которым позволено многое, если не все. И объявление ему подозрения совсем не означает, что дело вообще дойдет до суда.
Побачим.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 01:46
Рейтинги соблюдения стандартов журналистики популярными онлайн-медиа регулярно составляет Институт массовой информации. На дне мониторинга ИМИ за ноябрь - Страна, на которой только 62% материалов отвечают стандартам, и ресурс Znaj - вообще 18%.
ФЕЙКИ И РОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА. В Украине есть несколько источников, которые планомерно распространяют месседжи, созвучные с российской пропагандой, объясняет Отар Довженко.Это опять же ресурсы из холдинга Медведчука, сайт Страна.ua, сайт Шария, а также наиболее неразборчивые "сливные бачки".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 28 гру, 2019 01:56
Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.
11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как «хубло». Герой Зеленского удивляется: «Путин – хубло?»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 28 гру, 2019 07:47
Тейлор
Про червоні лінії Зеленського щодо Росії
Я вважаю, що Зеленський розуміє ризики і готовий ризикувати, щоби досягти того, чого прагнуть українці.
Українці хочуть, щоби війна зупинилася, щоби російські солдати припинили стріляти в українських. Але цього не станеться, якщо не робити ризиковані кроки, такі як розведення військ. Так, воно було практично повністю одностороннім, і до певного рівня ризикованим. Але подивіться, що сталося після того: завдяки розведенню Зеленський зустрівся з Путіним і на цій зустрічі витримав його тиск, сказавши "ні" на пропозиції, які звучали.
Це, на мій погляд, доводить, що, попри готовність ризикувати, Зеленський також розуміє, що є ті ризики, на які не можна йти. Тобто очевидно, що він бачить червоні лінії та почув численні рекомендації, які звучали перед Парижем.
(Коментуючи запитання, чи не є перетином такої червоної лінії брак критики на адресу РФ)
США відкрито критикують Росію за ворожі, агресивні дії. У нас немає проблем із тим, щоби прямо звинувачувати Росію у вторгненні в Україну, у нападі на Крим, у веденні війни на Донбасі. Але у нас є відмінність від Зеленського: ми не ведемо ті переговори з Путіним, які веде він.
Зеленський, безсумнівно, розуміє факти. Він знає, що це росіяни вторглися в Україну, що це вони вбивають українських солдатів. Але він також має зважувати ризики своїх слів та кроків.
Про можливість деокупації Донбасу
Я думаю, що за рік-два можливо досягти домовленості про те, що росіяни йдуть з Донбасу. А от Крим – це питання значно довших термінів.
Ключове, найскладніше питання щодо Донбасу – це передача кордону. Але можливо знайти серединне рішення, за яким росіяни передають контроль над кордоном не українському урядові, а міжнародним силам. Ні, не сепаратистам, не маріонеткам РФ, а дійсно міжнародним посередникам.
Це може бути певна розширена місія ОБСЄ. Це може бути ООН тощо. Але ця міжнародна сила має контролювати кордон та гарантувати такий рівень безпеки, за якого буде можливо провести вибори. Адже вибори на цій території не можуть відбутися, доки там присутні росіяни і доки росіяни контролюють кордон.
(Навіщо це Путіну?)
Ви повністю праві – щоби це спрацювало, Путін має захотіти піти геть. Причини цього? Санкції! Вони працюють і вони дійсно є болючими. Я думаю, Путін і зараз хотів би їх позбутися. Тому потрібно готувати шлях, який дозволить йому вийти з Донбасу, зберігши обличчя.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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