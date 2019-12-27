Додано: Суб 28 гру, 2019 07:47

Про червоні лінії Зеленського щодо Росії



Я вважаю, що Зеленський розуміє ризики і готовий ризикувати, щоби досягти того, чого прагнуть українці.



Українці хочуть, щоби війна зупинилася, щоби російські солдати припинили стріляти в українських. Але цього не станеться, якщо не робити ризиковані кроки, такі як розведення військ. Так, воно було практично повністю одностороннім, і до певного рівня ризикованим. Але подивіться, що сталося після того: завдяки розведенню Зеленський зустрівся з Путіним і на цій зустрічі витримав його тиск, сказавши "ні" на пропозиції, які звучали.



Це, на мій погляд, доводить, що, попри готовність ризикувати, Зеленський також розуміє, що є ті ризики, на які не можна йти. Тобто очевидно, що він бачить червоні лінії та почув численні рекомендації, які звучали перед Парижем.



(Коментуючи запитання, чи не є перетином такої червоної лінії брак критики на адресу РФ)



США відкрито критикують Росію за ворожі, агресивні дії. У нас немає проблем із тим, щоби прямо звинувачувати Росію у вторгненні в Україну, у нападі на Крим, у веденні війни на Донбасі. Але у нас є відмінність від Зеленського: ми не ведемо ті переговори з Путіним, які веде він.



Зеленський, безсумнівно, розуміє факти. Він знає, що це росіяни вторглися в Україну, що це вони вбивають українських солдатів. Але він також має зважувати ризики своїх слів та кроків.



Про можливість деокупації Донбасу



Я думаю, що за рік-два можливо досягти домовленості про те, що росіяни йдуть з Донбасу. А от Крим – це питання значно довших термінів.



Ключове, найскладніше питання щодо Донбасу – це передача кордону. Але можливо знайти серединне рішення, за яким росіяни передають контроль над кордоном не українському урядові, а міжнародним силам. Ні, не сепаратистам, не маріонеткам РФ, а дійсно міжнародним посередникам.



Це може бути певна розширена місія ОБСЄ. Це може бути ООН тощо. Але ця міжнародна сила має контролювати кордон та гарантувати такий рівень безпеки, за якого буде можливо провести вибори. Адже вибори на цій території не можуть відбутися, доки там присутні росіяни і доки росіяни контролюють кордон.



(Навіщо це Путіну?)



Ви повністю праві – щоби це спрацювало, Путін має захотіти піти геть. Причини цього? Санкції! Вони працюють і вони дійсно є болючими. Я думаю, Путін і зараз хотів би їх позбутися. Тому потрібно готувати шлях, який дозволить йому вийти з Донбасу, зберігши обличчя.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.