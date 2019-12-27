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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4997499849995000
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:57

  freeze написав:Какой то совсем невероятный поворот, разбрызгальщику мочи официально предьявили пидозру и полиция будет во вторник в суде добиваться его ареста.

Неужели зачатки порядка собираются наводить, как то сомнительно для желеобразной команды, имхо.

Наведение порядка (прямо аж до блеска) в отношении тех, кто посмел поднять голову против власти и её провокаторов, при этом не замечая вообще полного беспредела с противоположной стороны -- это наиболее яркий отличительный признак "суверенной демократии" одной северной недостраны. Там нужда в провокаторах, правда, уже отпала, там уже не нужен повод, чтобы просто свинтить любого неугодного. У нас же это дело пока ещё требуется прикрывать видимостью заботы об общественном порядке.
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