Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Какой то совсем невероятный поворот, разбрызгальщику мочи официально предьявили пидозру и полиция будет во вторник в суде добиваться его ареста.
Неужели зачатки порядка собираются наводить, как то сомнительно для желеобразной команды, имхо.
Наведение порядка (прямо аж до блеска) в отношении тех, кто посмел поднять голову против власти и её провокаторов, при этом не замечая вообще полного беспредела с противоположной стороны -- это наиболее яркий отличительный признак "суверенной демократии" одной северной недостраны. Там нужда в провокаторах, правда, уже отпала, там уже не нужен повод, чтобы просто свинтить любого неугодного. У нас же это дело пока ещё требуется прикрывать видимостью заботы об общественном порядке.
И еще, если верить Марусе, что криминал был недоволен Януковичем, а значит сыграл определенную роль в его отставке, можно ли называть Майдан "Революцией достоинства", если он был активно поддержан криминалом?
Востаннє редагувалось yanyura в Суб 28 гру, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Российский телеканал СТС купил сериал “Папик” производства студии “Квартал 95”, сообщил российскому изданию Коммерсант представитель телеканала. На сайте СТС уже обнародовали анонс сериала. Он должен выйти в эфир 20 января 2020.
yanyura написав:И еще, если верить Марусе, что криминал был недоволен Януковичем, а значит сыграл определенную роль в его отставке, можно ли называть Майдан "Революцией достоинства", если он был активно поддержан криминалом?
Отставке? Понимаю, что вы просто проявляете деликатность к людям, не способным признавать собственные ошибки даже спустя 6 лет после их совершения, но, боюсь, тем самым вы только отдаляете их от просветления. Поэтому позволю себе перефразировать:
И еще, если верить Марусе, что криминал был недоволен Януковичем, а значит сыграл свою роль в попытке его физического устранения и принуждения к бегству, можно ли называть Майдан "Революцией достоинства", если он был активно поддержан криминалом?
zРадио написав:И еще, если верить Марусе, что криминал был недоволен Януковичем, а значит сыграл свою роль в попытке его физического устранения и принуждения к бегству, можно ли называть Майдан "Революцией достоинства", если он был активно поддержан криминалом?
Так долбодятел так всіх дістав, що навіть рідний кримінал був проти нього. Сучасний теж до цього прагне?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.