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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4997499849995000
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:57

  freeze написав:Какой то совсем невероятный поворот, разбрызгальщику мочи официально предьявили пидозру и полиция будет во вторник в суде добиваться его ареста.

Неужели зачатки порядка собираются наводить, как то сомнительно для желеобразной команды, имхо.

Наведение порядка (прямо аж до блеска) в отношении тех, кто посмел поднять голову против власти и её провокаторов, при этом не замечая вообще полного беспредела с противоположной стороны -- это наиболее яркий отличительный признак "суверенной демократии" одной северной недостраны. Там нужда в провокаторах, правда, уже отпала, там уже не нужен повод, чтобы просто свинтить любого неугодного. У нас же это дело пока ещё требуется прикрывать видимостью заботы об общественном порядке.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:34

  freeze написав:Криминал против, итить.Зображення

Сделала операцию "старому бандиту", тем самым спасла ему жизнь?
Конечно же, верю Марусе Зверобой!

Лига. Досье

Юлия Леонидовна Кузьменко - украинский волонтер, детский кардиохирург, военный медик.

https://file.liga.net/persons/kuzmenko-yuliya

Ведь старики - те же дети, только большие.

И еще, если верить Марусе, что криминал был недоволен Януковичем, а значит сыграл определенную роль в его отставке, можно ли называть Майдан "Революцией достоинства", если он был активно поддержан криминалом?
Востаннє редагувалось yanyura в Суб 28 гру, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:38

Зе-свидетели секты "Липецкая фабрика" не теряют времени даро

Российский телеканал купил сериал “Папик” у “Квартала 95”
Российский телеканал СТС купил сериал “Папик” производства студии “Квартал 95”, сообщил российскому изданию Коммерсант представитель телеканала.
На сайте СТС уже обнародовали анонс сериала. Он должен выйти в эфир 20 января 2020.
Деньги не пахнут :?
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:54

  yanyura написав:И еще, если верить Марусе, что криминал был недоволен Януковичем, а значит сыграл определенную роль в его отставке, можно ли называть Майдан "Революцией достоинства", если он был активно поддержан криминалом?


Отставке? :mrgreen: Понимаю, что вы просто проявляете деликатность к людям, не способным признавать собственные ошибки даже спустя 6 лет после их совершения, но, боюсь, тем самым вы только отдаляете их от просветления. Поэтому позволю себе перефразировать:

И еще, если верить Марусе, что криминал был недоволен Януковичем, а значит сыграл свою роль в попытке его физического устранения и принуждения к бегству, можно ли называть Майдан "Революцией достоинства", если он был активно поддержан криминалом?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:02

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:И еще, если верить Марусе, что криминал был недоволен Януковичем, а значит сыграл свою роль в попытке его физического устранения и принуждения к бегству, можно ли называть Майдан "Революцией достоинства", если он был активно поддержан криминалом?

Так долбодятел так всіх дістав, що навіть рідний кримінал був проти нього. Сучасний теж до цього прагне?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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