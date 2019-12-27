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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4998499950005001
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:01

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:шоколадный хрен
не стал слаще Витькиной редьки :mrgreen:
Слава Украине!
Слава нац11!
Смерть ворогам!
Укра1на понад усе!
и т.д. :lol: в т.ч. и армов1р :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:07

  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:шоколадный хрен
не стал слаще Витькиной редьки :mrgreen:
Слава Украине!
Слава нац11!
Смерть ворогам!
Укра1на понад усе!
и т.д. :lol: в т.ч. и армов1р :wink:


У вас нет украинской раскладки? :shock: Достанется же вам сейчас от здешних ура-патриотов, ставящих форму выше содержания :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:25

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:У вас нет украинской раскладки?
надо жать 2 кнопки для перехода,затем при потребе буквы "Ы" еще пару раз, а так просто одну волшебную единицу :wink: .Некогда мне чепухой заниматься :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:39

  freeze написав:Туда же повезли на обмен и Долженкова, капитана-какао, лидера одесского антимайдана 2 мая. Ничего так, пять лет чудик проторчал в СИЗО, ничего толком не предъявили.
Надо действительно, ограничивать пребывание в СИЗО, хотя бы максимум 2 годами.

Он имеет отношение к войне на Донбассе?
Практика обмена своих же граждан напоминает времена СССР, когда так же меняли своих диссидентов.
Надо или объявлять полную амнистию всем участникам событий 14 года, или же судить беспристрастно. В таком случае вместе с лидерами антимайдана необходимо судить замешанных в насилии лидеров майдана. По крайней мере таких, как Бубенчик, Пашинский, Парубий, отец и сын Парасюки.
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