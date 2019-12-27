не стал слаще Витькиной редьки
Слава Украине!
Слава нац11!
Смерть ворогам!
Укра1на понад усе!
и т.д. в т.ч. и армов1р
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:01
Re: Політичні дискусії
не стал слаще Витькиной редьки
Слава Украине!
Слава нац11!
Смерть ворогам!
Укра1на понад усе!
и т.д. в т.ч. и армов1р
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:07
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:25
Re: Політичні дискусії
надо жать 2 кнопки для перехода,затем при потребе буквы "Ы" еще пару раз, а так просто одну волшебную единицу .Некогда мне чепухой заниматься
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:39
Он имеет отношение к войне на Донбассе?
Практика обмена своих же граждан напоминает времена СССР, когда так же меняли своих диссидентов.
Надо или объявлять полную амнистию всем участникам событий 14 года, или же судить беспристрастно. В таком случае вместе с лидерами антимайдана необходимо судить замешанных в насилии лидеров майдана. По крайней мере таких, как Бубенчик, Пашинский, Парубий, отец и сын Парасюки.
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