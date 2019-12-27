Додано: Суб 28 гру, 2019 18:46

Зеленский подтвердил, что 29 декабря может состояться такой обмен.

Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков признаны виновными в теракте возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года. В то же время суд освободил обвиняемых из-под стражи под личное обязательство из-за наличия их фамилий в списках на обмен.

На событие также не попадут представители штаба ООС.

По словам министра, дотации не могут выплатить из-за судебного иска к предыдущему правительству.

Третий «миллионник» Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который с июля 2018 года работал исключительно на топливе компании Westinghouse. Замечаний в процессе эксплуатации не было.

Ітогі подвєдьом. 2019-12-28В ГПУ соврали, что экс-беркутовцы не будут включены в список на обмен.По предстоящему обмену, РФ фактически признала, что события на Майдане и все последующие события - это прямая военная агрессия РФ против Украины.Беркутня, террористы считаются участниками боевых действий против граждан Украины.И Зеленский ложится под РФ.Если б сам ложился, хрен с ним, но он подкладывает под РФ всю УкраинуИ зелёной плесени есть что скрыватьГнилая отмазкаПри "барыгах", "казнокрадах" был рост ЗП.Как пришла зелёная плесень, так рост и прекратился.Накопительная пенсия очень необходима, но принимать такой законопроект необходимо в режиме бешеного принтера. Так как, слишком много нюансовЭто тот самый путепровод о котором здесь на форуме писали, что "работы не ведутся".Особенно много об этом писалШляпу скушать не желаете ?Можете шляпу приправить оливьеPS.можешь начинать решительно возражать. Я разрешаю