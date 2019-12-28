не стал слаще Витькиной редьки
Слава Украине!
Слава нац11!
Смерть ворогам!
Укра1на понад усе!
и т.д. в т.ч. и армов1р
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:01
Re: Політичні дискусії
не стал слаще Витькиной редьки
Слава Украине!
Слава нац11!
Смерть ворогам!
Укра1на понад усе!
и т.д. в т.ч. и армов1р
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:07
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:25
Re: Політичні дискусії
надо жать 2 кнопки для перехода,затем при потребе буквы "Ы" еще пару раз, а так просто одну волшебную единицу .Некогда мне чепухой заниматься
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:39
Он имеет отношение к войне на Донбассе?
Практика обмена своих же граждан напоминает времена СССР, когда так же меняли своих диссидентов.
Надо или объявлять полную амнистию всем участникам событий 14 года, или же судить беспристрастно. В таком случае вместе с лидерами антимайдана необходимо судить замешанных в насилии лидеров майдана. По крайней мере таких, как Бубенчик, Пашинский, Парубий, отец и сын Парасюки.
In HODL we trust
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:47
Re: Політичні дискусії
Действительно удачно переименовали:
Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:46
Ітогі подвєдьом. 2019-12-28
Ітогі подвєдьом. 2019-12-28
1)
2)
В ГПУ соврали, что экс-беркутовцы не будут включены в список на обмен.
По предстоящему обмену, РФ фактически признала, что события на Майдане и все последующие события - это прямая военная агрессия РФ против Украины.
Беркутня, террористы считаются участниками боевых действий против граждан Украины.
И Зеленский ложится под РФ.
Если б сам ложился, хрен с ним, но он подкладывает под РФ всю Украину
3)
И зелёной плесени есть что скрывать
4)
Гнилая отмазка
5) В Украине прекратился рост зарплат (инфографика)
При "барыгах", "казнокрадах" был рост ЗП.
Как пришла зелёная плесень, так рост и прекратился.
В Раде зарегистрировали законопроект о накопительной пенсии
Накопительная пенсия очень необходима, но принимать такой законопроект необходимо в режиме бешеного принтера. Так как, слишком много нюансов
6) Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу
Это тот самый путепровод о котором здесь на форуме писали, что "работы не ведутся".
Особенно много об этом писал sequence
Шляпу скушать не желаете ? Можете шляпу приправить оливье
7)
PS. zRadio можешь начинать решительно возражать. Я разрешаю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:56
Учитывая при какой температуре и влажности основания они укладывали асфальтобетонную смесь весной его поставят на ремонт( если не вылезут более серьезные косяки)
И это при том, что смета превышена.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:47
Re: Політичні дискусії
Я голосовал за Зеленского. А в итоге, ничего, что он обещал, "намекал" он не выполнил. Он не оправдал мои ожидания.
Он не намоного лучше Порошенко.
Зарплаты не выросли. Газ не подешевел ощутимо.
Зеленский пока пользуется тем, что Порошенко создал при своём президестве.
Хайп поднял за землю. А надо бы за газ в 3 раза чтоб цену снизить.
А теперь простой украинец должен на свой страх и риск выбирать цену на газ: то ли гарантированную (но тоже высокую!) то ли помесячно рыночную , которая не известна сейчас. (как в рулетке).
Недоволен. я Зеленским. Так и я мог бы президенствовать. Или любой украинец.
В чём личная заслуга Зеленского во всём этом?
Зло берёт. Очередной раз обманули мои ожидания.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 гру, 2019 21:54, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:52
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:09
Можешь добывать свой собственный газ или производить и продавать в три раза дешевле.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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