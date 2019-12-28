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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4999500050015002
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:03

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:19

  Yuri_61 написав:Я голосовал за Зеленского. А в итоге, ничего, что он обещал, "намекал" он не выполнил. Он не оправдал мои ожидания.
Он не намоного лучше Порошенко.

Зарплаты не выросли. Газ не подешевел ощутимо.
Зеленский пока пользуется тем, что Порошенко создал при своём президестве.
Хайп поднял за землю. А надо бы за газ в 3 раза чтоб цену снизить.
А теперь простой украинец должен на свой страх и риск выбирать цену на газ: то ли гарантированную (но тоже высокую!) то ли помесячно рыночную , которая не известна сейчас. (как в рулетке).
Недоволен. я Зеленским. Так и я мог бы президенствовать. Или любой украинец.
В чём личная заслуга Зеленского во всём этом?
Зло берёт. Очередной раз обманули мои ожидания.

Я теж не задоволений. 8) Війна не названа війною. Мародери мародьорствуют й надалі. наЛОХ на депозити не скасований. Приватний бізнес щимлять. Ціни зросли на все. Шкандаль на шкандалі про моральний облік слуг. І взагалі відчуття безврємєнья. :| Дєрєбанят, що недодєрєбанили до них. На землю хижацьким оком споглядають. Не еліта це, а проходимці. Під сраку колєном всіх! :)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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