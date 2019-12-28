Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4999500050015002 Додано: Суб 28 гру, 2019 23:03 Schmit

Повідомлень: 835 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 гру, 2019 23:19 Yuri_61 написав: Я голосовал за Зеленского. А в итоге, ничего, что он обещал, "намекал" он не выполнил. Он не оправдал мои ожидания.

Он не намоного лучше Порошенко.



Зарплаты не выросли. Газ не подешевел ощутимо.

Зеленский пока пользуется тем, что Порошенко создал при своём президестве.

Хайп поднял за землю. А надо бы за газ в 3 раза чтоб цену снизить.

А теперь простой украинец должен на свой страх и риск выбирать цену на газ: то ли гарантированную (но тоже высокую!) то ли помесячно рыночную , которая не известна сейчас. (как в рулетке).

Недоволен. я Зеленским. Так и я мог бы президенствовать. Или любой украинец.

В чём личная заслуга Зеленского во всём этом?

Зло берёт. Очередной раз обманули мои ожидания. Я голосовал за Зеленского. А в итоге, ничего, что он обещал, "намекал" он не выполнил. Он не оправдал мои ожидания.Он не намоного лучше Порошенко.Зарплаты не выросли. Газ не подешевел ощутимо.Зеленский пока пользуется тем, что Порошенко создал при своём президестве.Хайп поднял за землю. А надо бы за газ в 3 раза чтоб цену снизить.А теперь простой украинец должен на свой страх и риск выбирать цену на газ: то ли гарантированную (но тоже высокую!) то ли помесячно рыночную , которая не известна сейчас. (как в рулетке).Недоволен. я Зеленским. Так и я мог бы президенствовать. Или любой украинец.В чём личная заслуга Зеленского во всём этом?Зло берёт. Очередной раз обманули мои ожидания.

Я теж не задоволений. Війна не названа війною. Мародери мародьорствуют й надалі. наЛОХ на депозити не скасований. Приватний бізнес щимлять. Ціни зросли на все. Шкандаль на шкандалі про моральний облік слуг. І взагалі відчуття безврємєнья. Дєрєбанят, що недодєрєбанили до них. На землю хижацьким оком споглядають. Не еліта це, а проходимці. Під сраку колєном всіх!

Я теж не задоволений.Війна не названа війною. Мародери мародьорствуют й надалі. наЛОХ на депозити не скасований. Приватний бізнес щимлять. Ціни зросли на все. Шкандаль на шкандалі про моральний облік слуг. І взагалі відчуття безврємєнья.Дєрєбанят, що недодєрєбанили до них. На землю хижацьким оком споглядають. Не еліта це, а проходимці. Під сраку колєном всіх! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27235 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2073 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4999500050015002 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм