Yuri_61 написав:Я голосовал за Зеленского. А в итоге, ничего, что он обещал, "намекал" он не выполнил. Он не оправдал мои ожидания.
Он не намоного лучше Порошенко.
Зарплаты не выросли. Газ не подешевел ощутимо.
Зеленский пока пользуется тем, что Порошенко создал при своём президестве.
Хайп поднял за землю. А надо бы за газ в 3 раза чтоб цену снизить.
А теперь простой украинец должен на свой страх и риск выбирать цену на газ: то ли гарантированную (но тоже высокую!) то ли помесячно рыночную , которая не известна сейчас. (как в рулетке).
Недоволен. я Зеленским. Так и я мог бы президенствовать. Или любой украинец.
В чём личная заслуга Зеленского во всём этом?
Зло берёт. Очередной раз обманули мои ожидания.
Я теж не задоволений. Війна не названа війною. Мародери мародьорствуют й надалі. наЛОХ на депозити не скасований. Приватний бізнес щимлять. Ціни зросли на все. Шкандаль на шкандалі про моральний облік слуг. І взагалі відчуття безврємєнья. Дєрєбанят, що недодєрєбанили до них. На землю хижацьким оком споглядають. Не еліта це, а проходимці. Під сраку колєном всіх!