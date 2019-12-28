Действительно удачно переименовали:
Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:47
Re: Політичні дискусії
Действительно удачно переименовали:
Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:46
Ітогі подвєдьом. 2019-12-28
Ітогі подвєдьом. 2019-12-28
1)
2)
В ГПУ соврали, что экс-беркутовцы не будут включены в список на обмен.
По предстоящему обмену, РФ фактически признала, что события на Майдане и все последующие события - это прямая военная агрессия РФ против Украины.
Беркутня, террористы считаются участниками боевых действий против граждан Украины.
И Зеленский ложится под РФ.
Если б сам ложился, хрен с ним, но он подкладывает под РФ всю Украину
3)
И зелёной плесени есть что скрывать
4)
Гнилая отмазка
5) В Украине прекратился рост зарплат (инфографика)
При "барыгах", "казнокрадах" был рост ЗП.
Как пришла зелёная плесень, так рост и прекратился.
В Раде зарегистрировали законопроект о накопительной пенсии
Накопительная пенсия очень необходима, но принимать такой законопроект необходимо в режиме бешеного принтера. Так как, слишком много нюансов
6) Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу
Это тот самый путепровод о котором здесь на форуме писали, что "работы не ведутся".
Особенно много об этом писал sequence
Шляпу скушать не желаете ? Можете шляпу приправить оливье
7)
PS. zRadio можешь начинать решительно возражать. Я разрешаю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:56
Учитывая при какой температуре и влажности основания они укладывали асфальтобетонную смесь весной его поставят на ремонт( если не вылезут более серьезные косяки)
И это при том, что смета превышена.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:47
Re: Політичні дискусії
Я голосовал за Зеленского. А в итоге, ничего, что он обещал, "намекал" он не выполнил. Он не оправдал мои ожидания.
Он не намоного лучше Порошенко.
Зарплаты не выросли. Газ не подешевел ощутимо.
Зеленский пока пользуется тем, что Порошенко создал при своём президестве.
Хайп поднял за землю. А надо бы за газ в 3 раза чтоб цену снизить.
А теперь простой украинец должен на свой страх и риск выбирать цену на газ: то ли гарантированную (но тоже высокую!) то ли помесячно рыночную , которая не известна сейчас. (как в рулетке).
Недоволен. я Зеленским. Так и я мог бы президенствовать. Или любой украинец.
В чём личная заслуга Зеленского во всём этом?
Зло берёт. Очередной раз обманули мои ожидания.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 гру, 2019 21:54, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 28 гру, 2019 22:09
Можешь добывать свой собственный газ или производить и продавать в три раза дешевле.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 29 гру, 2019 10:06
Не забуваємо по ДТП, там жертв теж більше, далеко не тре ходити, перед носом і на червоне їдуть, встигай відскакувати і на пішоходному переході.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 гру, 2019 10:11
Юля ж!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 гру, 2019 11:29
Крайне интересный кейс, растягивающий соросят и активистов на шпагат - отдадут без боя, признают, что украинцев можно убивать (кейс Стерненко очень похожий), а американцев - нет. Залупятся - пойдут против спонсоров (или по крайней мере против страны-родины спонсоров - там, как и у нас, у разных людей разные интересы)...
США требуют от Украины экстрадиции воевавшего на Донбассе героя
Правоохранители США требуют от Украины экстрадиции американского военного Крейга Лэнга, которого обвиняют в убийстве семейной пары во Флориде. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает New York Post.
Отмечается, что Ленг был уволен со службы в армии за самоволку и проживает в Украине с 2015 года, где служил добровольцем в военизированных подразделениях во время военного конфликта на Донбассе.
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