freeze написав: Starikan написав: Не убивают? А если взломают какую-нибудь жизненно важную или военную систему? Не убивают? А если взломают какую-нибудь жизненно важную или военную систему?



Назовите хоть одного человека в Украине, убитого хакерами, их взломами за последние годы ?

Не забуваємо по ДТП, там жертв теж більше, далеко не тре ходити, перед носом і на червоне їдуть, встигай відскакувати і на пішоходному переході. Не забуваємо по ДТП, там жертв теж більше, далеко не тре ходити, перед носом і на червоне їдуть, встигай відскакувати і на пішоходному переході.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

