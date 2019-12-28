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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4999500050015002>
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:47

Re: Політичні дискусії

Действительно удачно переименовали:
Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:46

Ітогі подвєдьом. 2019-12-28

Ітогі подвєдьом. 2019-12-28

1) Зеленский сказал, когда состоится обмен удерживаемыми лицами с боевиками
Зеленский подтвердил, что 29 декабря может состояться такой обмен.

2) Перед предстоящим обменом суд объявил приговор и отпустил из-под стражи "харьковских террористов" (видео)
Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков признаны виновными в теракте возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года. В то же время суд освободил обвиняемых из-под стражи под личное обязательство из-за наличия их фамилий в списках на обмен.

Экс-"беркутовцы", подозреваемые в убийствах на Майдане, включены в список на обмен (документ)
В ГПУ соврали, что экс-беркутовцы не будут включены в список на обмен.

По предстоящему обмену, РФ фактически признала, что события на Майдане и все последующие события - это прямая военная агрессия РФ против Украины.
Беркутня, террористы считаются участниками боевых действий против граждан Украины.

И Зеленский ложится под РФ.
Если б сам ложился, хрен с ним, но он подкладывает под РФ всю Украину

3) Журналистов не пустят на обмен пленными с боевиками – ООС
На событие также не попадут представители штаба ООС.

И зелёной плесени есть что скрывать

4) Кабмин не может выплатить аграриям миллиард дотаций: названа причина
По словам министра, дотации не могут выплатить из-за судебного иска к предыдущему правительству.

Гнилая отмазка

5) В Украине прекратился рост зарплат (инфографика)
При "барыгах", "казнокрадах" был рост ЗП.
Как пришла зелёная плесень, так рост и прекратился.

В Раде зарегистрировали законопроект о накопительной пенсии
Накопительная пенсия очень необходима, но принимать такой законопроект необходимо в режиме бешеного принтера. Так как, слишком много нюансов

6) Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу
Это тот самый путепровод о котором здесь на форуме писали, что "работы не ведутся".
Особенно много об этом писал sequence
Шляпу скушать не желаете ? :) Можете шляпу приправить оливье :)

7) Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС первым получил разрешение на промышленную эксплуатацию ядерного топлива Westinghouse
Третий «миллионник» Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который с июля 2018 года работал исключительно на топливе компании Westinghouse. Замечаний в процессе эксплуатации не было.


PS. zRadio можешь начинать решительно возражать. Я разрешаю :D
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:56

  pesikot написав:6) Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу
Это тот самый путепровод о котором здесь на форуме писали, что "работы не ведутся".
Особенно много об этом писал sequence
Шляпу скушать не желаете ? :) Можете шляпу приправить оливье :)


Учитывая при какой температуре и влажности основания они укладывали асфальтобетонную смесь весной его поставят на ремонт( если не вылезут более серьезные косяки)
И это при том, что смета превышена.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:47

Re: Політичні дискусії

Я голосовал за Зеленского. А в итоге, ничего, что он обещал, "намекал" он не выполнил. Он не оправдал мои ожидания.
Он не намоного лучше Порошенко.

Зарплаты не выросли. Газ не подешевел ощутимо.
Зеленский пока пользуется тем, что Порошенко создал при своём президестве.
Хайп поднял за землю. А надо бы за газ в 3 раза чтоб цену снизить.
А теперь простой украинец должен на свой страх и риск выбирать цену на газ: то ли гарантированную (но тоже высокую!) то ли помесячно рыночную , которая не известна сейчас. (как в рулетке).
Недоволен. я Зеленским. Так и я мог бы президенствовать. Или любой украинец.
В чём личная заслуга Зеленского во всём этом?
Зло берёт. Очередной раз обманули мои ожидания.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 28 гру, 2019 21:54, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:09

  Yuri_61 написав:Я голосовал за Зеленского. А в итоге, ничего, что он обещал, "намекал" он не выполнил. Он не оправдал мои ожидания.
Он не намоного лучше Порошенко.

Зарплаты не выросли. Газ не подешевел ощутимо.
Зеленский пока пользуется тем, что Порошенко создал при своём президестве.
Хайп поднял за землю. А надо бы за газ в 3 раза чтоб цену снизить.
А теперь простой украинец должен на свой страх и риск выбирать цену на газ: то ли гарантированную (но тоже высокую!) то ли помесячно рыночную , которая не известна сейчас. (как в рулетке).
Недоволен. я Зеленским. Так и я мог бы президенствовать. Или любой украинец.
В чём личная заслуга Зеленского во всём этом?
Зло берёт. Очередной раз обманули мои ожидания.

Можешь добывать свой собственный газ или производить и продавать в три раза дешевле. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:03

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:06

  freeze написав:
  Starikan написав:Не убивают? А если взломают какую-нибудь жизненно важную или военную систему?


Назовите хоть одного человека в Украине, убитого хакерами, их взломами за последние годы ?
В то время как от деятельности наркодилеров последние годы погибает людей ежегодно в много раз больше, чем в АТО.

Не забуваємо по ДТП, там жертв теж більше, далеко не тре ходити, перед носом і на червоне їдуть, встигай відскакувати і на пішоходному переході.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:11

  andrijk777 написав:
  freeze написав:
  andrijk777 написав:Хіба що Аваков має амбіції - його реально може підтримати "юго-восток".


Аваков то каким боком к так называемому электорату юго-востока, он топчется в той же электоральной нише победителей майдана, что и Порошенко, у Авакова тут на юго-востоке рейтинг ноль целых ноль десятых.

Ок. А кого тоді підтримає "юго-восток" і про-російське населення?
Тільки не треба Медведчука чи Бойко називати. Я маю на увазі людей які реально можуть стати президентом.
В мене немає жодної кандидатури...
Людину типу Зе вони вже точно не підтримають.

Юля ж!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:29

Крайне интересный кейс, растягивающий соросят и активистов на шпагат - отдадут без боя, признают, что украинцев можно убивать (кейс Стерненко очень похожий), а американцев - нет. Залупятся - пойдут против спонсоров (или по крайней мере против страны-родины спонсоров - там, как и у нас, у разных людей разные интересы)...

США требуют от Украины экстрадиции воевавшего на Донбассе героя
https://korrespondent.net/ukraine/41772 ... heroia-smy

Правоохранители США требуют от Украины экстрадиции американского военного Крейга Лэнга, которого обвиняют в убийстве семейной пары во Флориде. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает New York Post.

Отмечается, что Ленг был уволен со службы в армии за самоволку и проживает в Украине с 2015 года, где служил добровольцем в военизированных подразделениях во время военного конфликта на Донбассе.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:46

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:Не забуваємо по ДТП, там жертв теж більше, далеко не тре ходити, перед носом і на червоне їдуть, встигай відскакувати і на пішоходному переході.
По дружески хочу всем напомнить о вождении автомобиля в нетрезвом виде в праздничные дни.
Я оставил машину на парковке,провел время и вернулся домой на автобусе.И я очень этим горжусь особенно учитывая то,что я раньше никогда не управлял автобусом да ещё и с такой скоростью.
Витька,извинись,я всё прощу
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