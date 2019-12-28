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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4999500050015002
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:14

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Крайне интересный кейс, растягивающий соросят и активистов на шпагат - отдадут без боя, признают, что украинцев можно убивать (кейс Стерненко очень похожий), а американцев - нет. Залупятся - пойдут против спонсоров (или по крайней мере против страны-родины спонсоров - там, как и у нас, у разных людей разные интересы)...

США требуют от Украины экстрадиции воевавшего на Донбассе героя
https://korrespondent.net/ukraine/41772 ... heroia-smy

Правоохранители США требуют от Украины экстрадиции американского военного Крейга Лэнга, которого обвиняют в убийстве семейной пары во Флориде. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает New York Post.

Хіба що на Лазаренка обміняють. В нас немає угоди про екстрадицію, з США.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:24

Re: Політичні дискусії - ну от зрада намалювалася

  jump написав:Україна пробачила Росії $7,4 млрд газового боргу: Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Відповідне розпорядження уряду від 27 грудня 2019 року №1372-р оприлюднене на "Урядовому порталі".
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... promom.htm
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4829860#p4829860
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:32

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Хіба що на Лазаренка обміняють. В нас немає угоди про екстрадицію, з США.


Соглашение на экстрадицию нет, но это не главное, есть например желание получать военную помощь от США.
Тем более достаточно глупо мусор собирать в стране. Вряд ли правосудие США не заслуживает доверия. Обвинение - убийство двух человек достаточно серьезное, у нас тут своих таких кадров хватает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Соглашение на экстрадицию нет, но это не главное, есть например желание получать военную помощь от США.

Вона не залежить від таких дрібниць, як якийсь підозрюваний, чи якийсь імпічмент.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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