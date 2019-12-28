Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Крайне интересный кейс, растягивающий соросят и активистов на шпагат - отдадут без боя, признают, что украинцев можно убивать (кейс Стерненко очень похожий), а американцев - нет. Залупятся - пойдут против спонсоров (или по крайней мере против страны-родины спонсоров - там, как и у нас, у разных людей разные интересы)...
lapay написав:Хіба що на Лазаренка обміняють. В нас немає угоди про екстрадицію, з США.
Соглашение на экстрадицию нет, но это не главное, есть например желание получать военную помощь от США. Тем более достаточно глупо мусор собирать в стране. Вряд ли правосудие США не заслуживает доверия. Обвинение - убийство двух человек достаточно серьезное, у нас тут своих таких кадров хватает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.