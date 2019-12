Додано: Нед 29 гру, 2019 12:24

jump написав: Україна пробачила Росії $7,4 млрд газового боргу: Кабмін ухвалив рішення



Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.



Відповідне розпорядження уряду від 27 грудня 2019 року №1372-р оприлюднене на "Урядовому порталі".

https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... promom.htm Україна пробачила Росії $7,4 млрд газового боргу: Кабмін ухвалив рішенняКабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.Відповідне розпорядження уряду від 27 грудня 2019 року №1372-р оприлюднене на "Урядовому порталі". https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4829860#p4829860 https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4829860#p4829860

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/