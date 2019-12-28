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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5000500150025003>
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:14

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Крайне интересный кейс, растягивающий соросят и активистов на шпагат - отдадут без боя, признают, что украинцев можно убивать (кейс Стерненко очень похожий), а американцев - нет. Залупятся - пойдут против спонсоров (или по крайней мере против страны-родины спонсоров - там, как и у нас, у разных людей разные интересы)...

США требуют от Украины экстрадиции воевавшего на Донбассе героя
https://korrespondent.net/ukraine/41772 ... heroia-smy

Правоохранители США требуют от Украины экстрадиции американского военного Крейга Лэнга, которого обвиняют в убийстве семейной пары во Флориде. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает New York Post.

Хіба що на Лазаренка обміняють. В нас немає угоди про екстрадицію, з США.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:24

Re: Політичні дискусії - ну от зрада намалювалася

  jump написав:Україна пробачила Росії $7,4 млрд газового боргу: Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Відповідне розпорядження уряду від 27 грудня 2019 року №1372-р оприлюднене на "Урядовому порталі".
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... promom.htm
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4829860#p4829860
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:32

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Хіба що на Лазаренка обміняють. В нас немає угоди про екстрадицію, з США.


Соглашение на экстрадицию нет, но это не главное, есть например желание получать военную помощь от США.
Тем более достаточно глупо мусор собирать в стране. Вряд ли правосудие США не заслуживает доверия. Обвинение - убийство двух человек достаточно серьезное, у нас тут своих таких кадров хватает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Соглашение на экстрадицию нет, но это не главное, есть например желание получать военную помощь от США.

Вона не залежить від таких дрібниць, як якийсь підозрюваний, чи якийсь імпічмент.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:16

Re: Політичні дискусії

Зигзаги судьбы:

Двоє з п’яти «беркутів» які очікують обміну в 2014-15 році воювали на Донбасі за Україну і мають статус учасників бойових дій!
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:24

  freeze написав:Зигзаги судьбы:

Двоє з п’яти «беркутів» які очікують обміну в 2014-15 році воювали на Донбасі за Україну і мають статус учасників бойових дій!

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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:38

Об "эффективности" дорогих государственных менеджеров

Упорно не желают оставлять это на валютной ветке... Ну да ладно - политика, так политика...
________________________________

Укрпочта, возглавляемая господином Смелянским (экс-BCG, экс-KPMG и прочая-прочая-прочая), которому государство платит зарплату 750 тыс грн в месяц, наконец, раскрыла финансовую отчетность за 2018-й. Итак:

- убытки за год увеличились в 2,85 раза со 178 до 508 млн грн;
- валовая прибыль (доходы минус себестоимость) снизилась с 489 до 428 млн грн;
- валовая маржа (валовая прибыль / доходы) снизилась с 9,1% до 7,4%;
- непрямые расходы, не связанные с себестоимостью (включая административные) выросли на 25,2% с 1002 до 1254 млн грн.

Для понимания долгосрочной динамики - в 2016-м году убыток компании составил 60 млн грн, а в 2015-м так и вовсе еще была прибыль в размере 41 млн грн...

Это все, что нужно знать о "профессиональных менеджерах" госкомпаний, получающих огромные жалования якобы за свою высокую эффективность!

Укрпочта работает в условиях жесткой конкуренции с Новой Почтой и не может просто взять и тупо поднять тарифы в 10 раз (иначе просто уйдет с рынка), поэтому сколько бы миллионов ни получало ее руководство, компания теряет рынок и увеличивает свою убыточность. Других идей (выход на новые рынки, уменьшение накладных расходов за счет оптимизации и новаций, маркетинг/CRM), по видимому, у "профессионального руководства" нет.

Нефтегаз же, являясь монополистом, без оглядки может повышать тарифы сколько угодно, и опять таки, сколько бы миллионов ни получало его руководство, компания будет прибыльной, корректируя свои финансы ценовой политикой. Заморачиваться увеличением добычи, реогранизацией процессов, уменьшением админрасходов на корпоративный центр и пр. при этом необязательно - все откорректирует счет, выставленный потребителю, лишенному выбора...

https://www.ukrposhta.ua/doc/annual-rep ... ed_ukr.pdf
https://www.ukrposhta.ua/ua/richni-zvity
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:44

  freeze написав:
lapay написав:Хіба що на Лазаренка обміняють. В нас немає угоди про екстрадицію, з США.


Обвинение - убийство двух человек достаточно серьезное


Тем и интересен кейс - убитого Стерненко украинца т.н. активистам не жалко. Посмотрим по их реакции - жалко ли им двух убитых американцев. Если будут защищать американца-убийцу, значит есть за их деятельностью идея. Если не будут - значит ничем, кроме бабла, там и не пахнет...
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:48

Вести с полей: зе-билы докерувались.

По состоянию на утро пятницы 27.12.19. ВПЕРВЫЕ за последние годы задержана зарплата спец.авиаотряду ДСНС в Нежине (пожарные самолеты и вертолеты)

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avax
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:52

  avax написав:Вести с полей: зе-билы докерувались.

По состоянию на утро пятницы 27.12.19. ВПЕРВЫЕ за последние годы задержана зарплата спец.авиаотряду ДСНС в Нежине (пожарные самолеты и вертолеты)

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Зе-билы, это в смысле те, у кого Министр финансов - порохобот Маркарова? А, ну да - поддерживаю :mrgreen:
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