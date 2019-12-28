Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Крайне интересный кейс, растягивающий соросят и активистов на шпагат - отдадут без боя, признают, что украинцев можно убивать (кейс Стерненко очень похожий), а американцев - нет. Залупятся - пойдут против спонсоров (или по крайней мере против страны-родины спонсоров - там, как и у нас, у разных людей разные интересы)...
lapay написав:Хіба що на Лазаренка обміняють. В нас немає угоди про екстрадицію, з США.
Соглашение на экстрадицию нет, но это не главное, есть например желание получать военную помощь от США. Тем более достаточно глупо мусор собирать в стране. Вряд ли правосудие США не заслуживает доверия. Обвинение - убийство двух человек достаточно серьезное, у нас тут своих таких кадров хватает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Упорно не желают оставлять это на валютной ветке... Ну да ладно - политика, так политика... ________________________________
Укрпочта, возглавляемая господином Смелянским (экс-BCG, экс-KPMG и прочая-прочая-прочая), которому государство платит зарплату 750 тыс грн в месяц, наконец, раскрыла финансовую отчетность за 2018-й. Итак:
- убытки за год увеличились в 2,85 раза со 178 до 508 млн грн; - валовая прибыль (доходы минус себестоимость) снизилась с 489 до 428 млн грн; - валовая маржа (валовая прибыль / доходы) снизилась с 9,1% до 7,4%; - непрямые расходы, не связанные с себестоимостью (включая административные) выросли на 25,2% с 1002 до 1254 млн грн.
Для понимания долгосрочной динамики - в 2016-м году убыток компании составил 60 млн грн, а в 2015-м так и вовсе еще была прибыль в размере 41 млн грн...
Это все, что нужно знать о "профессиональных менеджерах" госкомпаний, получающих огромные жалования якобы за свою высокую эффективность!
Укрпочта работает в условиях жесткой конкуренции с Новой Почтой и не может просто взять и тупо поднять тарифы в 10 раз (иначе просто уйдет с рынка), поэтому сколько бы миллионов ни получало ее руководство, компания теряет рынок и увеличивает свою убыточность. Других идей (выход на новые рынки, уменьшение накладных расходов за счет оптимизации и новаций, маркетинг/CRM), по видимому, у "профессионального руководства" нет.
Нефтегаз же, являясь монополистом, без оглядки может повышать тарифы сколько угодно, и опять таки, сколько бы миллионов ни получало его руководство, компания будет прибыльной, корректируя свои финансы ценовой политикой. Заморачиваться увеличением добычи, реогранизацией процессов, уменьшением админрасходов на корпоративный центр и пр. при этом необязательно - все откорректирует счет, выставленный потребителю, лишенному выбора...
lapay написав:Хіба що на Лазаренка обміняють. В нас немає угоди про екстрадицію, з США.
Обвинение - убийство двух человек достаточно серьезное
Тем и интересен кейс - убитого Стерненко украинца т.н. активистам не жалко. Посмотрим по их реакции - жалко ли им двух убитых американцев. Если будут защищать американца-убийцу, значит есть за их деятельностью идея. Если не будут - значит ничем, кроме бабла, там и не пахнет...