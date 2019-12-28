Ти краще в зеленому лайні поколупайся - там ще цікавіше...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 гру, 2019 13:53
Re: Політичні дискусії
Ти краще в зеленому лайні поколупайся - там ще цікавіше...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:26
с 12мин про Украину и планы кремля
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