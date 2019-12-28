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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5000500150025003
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:53

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Тем и интересен кейс - убитого Стерненко украинца т.н. активистам не жалко. Посмотрим по их реакции - жалко ли им двух убитых американцев. Если будут защищать американца-убийцу, значит есть за их деятельностью идея. Если не будут - значит ничем, кроме бабла, там и не пахнет...

Ти краще в зеленому лайні поколупайся - там ще цікавіше...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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