RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5001500250035004>
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:53

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Тем и интересен кейс - убитого Стерненко украинца т.н. активистам не жалко. Посмотрим по их реакции - жалко ли им двух убитых американцев. Если будут защищать американца-убийцу, значит есть за их деятельностью идея. Если не будут - значит ничем, кроме бабла, там и не пахнет...

Ти краще в зеленому лайні поколупайся - там ще цікавіше...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9400
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:26

с 12мин про Украину и планы кремля
https://www.youtube.com/watch?v=8jFUaINc3tc
19yuriy91
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 15.09.12
Подякував: 223 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:33

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 837
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:06

Re: Політичні дискусії

Да, Зеля подшабашил себе опять рейтинг наверх, порешал вопрос с транзитом газа, опять пленных вернул, говорят минимум в 20 городах платежки за газ с января на 30 процентов снизятся.
Так глядишь и ходоки с мест потянутся с просьбой пойти на второй срок президентства.

Обьективно не появилось пока ни одной фигуры, способной конкурировать с Зеленским, на теоретических выборах. Обойма бывших с рейтингом 5-15 процентов выглядит не важно для победы на выборах.
Вакарчук скатился на старые добрые утренники и песни, попытки вместо него вытащить Сенцова выглядят так себе, ибо тоже совсем без харизмы персонаж.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14419
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3836 раз.
Подякували: 5743 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:15

  freeze написав:Да, Зеля подшабашил себе опять рейтинг наверх, порешал вопрос с транзитом газа, опять пленных вернул, говорят минимум в 20 городах платежки за газ с января на 30 процентов снизятся.
Так глядишь и ходоки с мест потянутся с просьбой пойти на второй срок президентства.

Обьективно не появилось пока ни одной фигуры, способной конкурировать с Зеленским, на теоретических выборах. Обойма бывших с рейтингом 5-15 процентов выглядит не важно для победы на выборах.
Вакарчук скатился на старые добрые утренники и песни, попытки вместо него вытащить Сенцова выглядят так себе, ибо тоже совсем без харизмы персонаж.

А де рейтинг публікують?

Обмін полонених з вигодою для Кремля ; транзит газу був 80 млрд при Порошенку підписав на 40 млрд плюс Україна списала 7 млрд дол боргу Газпрому
Хз хто за нього знов би голосував roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8455
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:17

Результаты недавнего исследования Киевского международного института социологии зафиксировали существенное падание рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, которому в течение нескольких месяцев после вступления в должность удавалось сохранять высокий уровень поддержки среди украинцев. С сентября по ноябрь 2019 года позитивное отношение к главе государства уменьшилось – с 73% до 52%, а негативное выросло – с 7% до 19%. Ноябрь показал наибольшее снижение популярности Зеленского – сразу на 12%.
https://www.svoboda.org/a/30316083.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8455
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:19

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Да, Зеля подшабашил себе опять рейтинг наверх, порешал вопрос с транзитом газа, опять пленных вернул, говорят минимум в 20 городах платежки за газ с января на 30 процентов снизятся.
Так глядишь и ходоки с мест потянутся с просьбой пойти на второй срок президентства.

Обьективно не появилось пока ни одной фигуры, способной конкурировать с Зеленским, на теоретических выборах. Обойма бывших с рейтингом 5-15 процентов выглядит не важно для победы на выборах.
Вакарчук скатился на старые добрые утренники и песни, попытки вместо него вытащить Сенцова выглядят так себе, ибо тоже совсем без харизмы персонаж.

А де рейтинг публікують?

Обмін полонених з вигодою для Кремля ; транзит газу був 80 млрд при Порошенку підписав на 40 млрд плюс Україна списала 7 млрд дол боргу Газпрому
Хз хто за нього знов би голосував roll:


Вы просто оторвались от чаяний простого избирателя, который составляет подавляющее большинство.
Могу поспорить, если замеры будут в начале января, опять рейтинг поднимется к 65 % процентам минимум.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14419
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3836 раз.
Подякували: 5743 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:20

Президент Украины Владимир Зеленский в результате голосования о доверии граждан к институтам власти оказался на пятой строчке рейтинга. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в сентябре 2019 года украинский лидер занимал первую позицию.

По данным общенационального исследования фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, количество проголосовавших за Зеленского снизилось с 65,9% до 31,7%.
https://www.gazeta.ru/politics/news/201 ... 6902.shtml
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8455
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:20

  Ukrainian написав:Результаты недавнего исследования Киевского международного института социологии зафиксировали существенное падание рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, которому в течение нескольких месяцев после вступления в должность удавалось сохранять высокий уровень поддержки среди украинцев. С сентября по ноябрь 2019 года позитивное отношение к главе государства уменьшилось – с 73% до 52%, а негативное выросло – с 7% до 19%. Ноябрь показал наибольшее снижение популярности Зеленского – сразу на 12%.
https://www.svoboda.org/a/30316083.html



За останні два тижні рівень задоволеності роботою президента Володимира Зеленського зріс з 53 до 62%.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 грудня
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14419
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3836 раз.
Подякували: 5743 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:22

  Ukrainian написав:Президент Украины Владимир Зеленский в результате голосования о доверии граждан к институтам власти оказался на пятой строчке рейтинга. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в сентябре 2019 года украинский лидер занимал первую позицию.

По данным общенационального исследования фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, количество проголосовавших за Зеленского снизилось с 65,9% до 31,7%.
https://www.gazeta.ru/politics/news/201 ... 6902.shtml


То вы на Страну.уа волну гоните, то на ТАСС и Газету.ру ссылаетесь, как-то определяйтесь в предпочтениях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14419
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3836 раз.
Подякували: 5743 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 5001500250035004>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16922)
29.12.2019 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.