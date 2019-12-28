Додано: Нед 29 гру, 2019 17:06

Да, Зеля подшабашил себе опять рейтинг наверх, порешал вопрос с транзитом газа, опять пленных вернул, говорят минимум в 20 городах платежки за газ с января на 30 процентов снизятся.

Так глядишь и ходоки с мест потянутся с просьбой пойти на второй срок президентства.



Обьективно не появилось пока ни одной фигуры, способной конкурировать с Зеленским, на теоретических выборах. Обойма бывших с рейтингом 5-15 процентов выглядит не важно для победы на выборах.

Вакарчук скатился на старые добрые утренники и песни, попытки вместо него вытащить Сенцова выглядят так себе, ибо тоже совсем без харизмы персонаж.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.