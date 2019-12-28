Ти краще в зеленому лайні поколупайся - там ще цікавіше...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 гру, 2019 13:53
Re: Політичні дискусії
Ти краще в зеленому лайні поколупайся - там ще цікавіше...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:26
с 12мин про Украину и планы кремля
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:06
Re: Політичні дискусії
Да, Зеля подшабашил себе опять рейтинг наверх, порешал вопрос с транзитом газа, опять пленных вернул, говорят минимум в 20 городах платежки за газ с января на 30 процентов снизятся.
Так глядишь и ходоки с мест потянутся с просьбой пойти на второй срок президентства.
Обьективно не появилось пока ни одной фигуры, способной конкурировать с Зеленским, на теоретических выборах. Обойма бывших с рейтингом 5-15 процентов выглядит не важно для победы на выборах.
Вакарчук скатился на старые добрые утренники и песни, попытки вместо него вытащить Сенцова выглядят так себе, ибо тоже совсем без харизмы персонаж.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:15
А де рейтинг публікують?
Обмін полонених з вигодою для Кремля ; транзит газу був 80 млрд при Порошенку підписав на 40 млрд плюс Україна списала 7 млрд дол боргу Газпрому
Хз хто за нього знов би голосував roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:17
Результаты недавнего исследования Киевского международного института социологии зафиксировали существенное падание рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, которому в течение нескольких месяцев после вступления в должность удавалось сохранять высокий уровень поддержки среди украинцев. С сентября по ноябрь 2019 года позитивное отношение к главе государства уменьшилось – с 73% до 52%, а негативное выросло – с 7% до 19%. Ноябрь показал наибольшее снижение популярности Зеленского – сразу на 12%.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:19
Вы просто оторвались от чаяний простого избирателя, который составляет подавляющее большинство.
Могу поспорить, если замеры будут в начале января, опять рейтинг поднимется к 65 % процентам минимум.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:20
Президент Украины Владимир Зеленский в результате голосования о доверии граждан к институтам власти оказался на пятой строчке рейтинга. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в сентябре 2019 года украинский лидер занимал первую позицию.
По данным общенационального исследования фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, количество проголосовавших за Зеленского снизилось с 65,9% до 31,7%.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:20
За останні два тижні рівень задоволеності роботою президента Володимира Зеленського зріс з 53 до 62%.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 грудня
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:22
То вы на Страну.уа волну гоните, то на ТАСС и Газету.ру ссылаетесь, как-то определяйтесь в предпочтениях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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