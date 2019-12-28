Типове роздвоєння особистості в зрадофіла....
Одночасно і зебіли і підлеглі їм порохоботи в одній владі....
Бачу треба пояснити
1 Уряд сформований у ВР(більшість у Зеленського) і затверджений Президентом(сьогодні це Зеленський)
2 Якщо Зеленський не проти Макарової то вона або
а - зеленофілка
б - або Зеленський неадекват
3 Якби Зеленський заявив офіційно що він
а - підтримує політику яку проводив Порошенко
б - поважає попередників які працювали в уряді часів Порошенка
Тоді б можна було називати Макарову-Порохоботкою..
От і виходить
Або труси-або хрестик...