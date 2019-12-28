RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5001500250035004
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:27

  zРадио написав:Зе-билы, это в смысле те, у кого Министр финансов - порохобот Маркарова? А, ну да - поддерживаю
Типове роздвоєння особистості в зрадофіла....
Одночасно і зебіли і підлеглі їм порохоботи в одній владі....
Бачу треба пояснити
1 Уряд сформований у ВР(більшість у Зеленського) і затверджений Президентом(сьогодні це Зеленський)
2 Якщо Зеленський не проти Макарової то вона або
а - зеленофілка
б - або Зеленський неадекват
3 Якби Зеленський заявив офіційно що він
а - підтримує політику яку проводив Порошенко
б - поважає попередників які працювали в уряді часів Порошенка
Тоді б можна було називати Макарову-Порохоботкою..

От і виходить
Або труси-або хрестик...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21723
З нами з: 15.01.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:31

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 837
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5001500250035004
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16922)
29.12.2019 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.