RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5002500350045005>
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:27

  zРадио написав:Зе-билы, это в смысле те, у кого Министр финансов - порохобот Маркарова? А, ну да - поддерживаю
Типове роздвоєння особистості в зрадофіла....
Одночасно і зебіли і підлеглі їм порохоботи в одній владі....
Бачу треба пояснити
1 Уряд сформований у ВР(більшість у Зеленського) і затверджений Президентом(сьогодні це Зеленський)
2 Якщо Зеленський не проти Макарової то вона або
а - зеленофілка
б - або Зеленський неадекват
3 Якби Зеленський заявив офіційно що він
а - підтримує політику яку проводив Порошенко
б - поважає попередників які працювали в уряді часів Порошенка
Тоді б можна було називати Макарову-Порохоботкою..

От і виходить
Або труси-або хрестик...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21724
З нами з: 15.01.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:31

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 837
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:47

Україна випускає 87 а Кремль 55 чоловік. Молодець Вовочка :lol:
Повність рівноцінний обмін
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8459
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:50

  Ukrainian написав:Україна випускає 87 а Кремль 55 чоловік. Молодець Вовочка :lol:
Повність рівноцінний обмін


Наши люди ценнее. Поэтому такой обменный курс. Всё естественно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14424
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3836 раз.
Подякували: 5746 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:51

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Україна випускає 87 а Кремль 55 чоловік. Молодець Вовочка :lol:
Повність рівноцінний обмін


Наши люди ценнее. Поэтому такой обменный курс. Всё естественно.

По моєму у них у всіх громадянство України
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8459
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:59

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Україна випускає 87 а Кремль 55 чоловік. Молодець Вовочка :lol:
Повність рівноцінний обмін

Наши люди ценнее. Поэтому такой обменный курс. Всё естественно.
Да, наши люди ценнее. Вот только Зеля, в угоду своим рейтингам, и только им, умножил правосудие в Украине на ноль. Нет больше Закона.
Посмотрим, чем все это закончится.

Курс доллара уже отреагировал на популизм "профессионалов" из СН.
vladvlas
 
Повідомлень: 593
З нами з: 22.12.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:00

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:По моєму у них у всіх громадянство України


Обмен пленными завершился по формуле 76 на 123 https://kp.ua/politics/656135-obmen-ple ... -76-na-123

Не у всіх
1. Бразильца Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. В Украине его приговорили к 13 годам лишения свободы.
2. Гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе;
3. Фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова;
4. Россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3084
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:00

  Ukrainian написав:
  freeze написав:
  Ukrainian написав:Україна випускає 87 а Кремль 55 чоловік. Молодець Вовочка :lol:
Повність рівноцінний обмін


Наши люди ценнее. Поэтому такой обменный курс. Всё естественно.

По моєму у них у всіх громадянство України


Ни на что не намекаете ?
Бразилец был.
Гаджиев и Доронин был оттуда.

ПыСы.
Долженков местный, сын генерала милиции, бывшего ректора Одесской школы милиции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14424
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3836 раз.
Подякували: 5746 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:04

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ни на что не намекаете ?

Натякаю на те що жодна країна в світі не веде переговорів з терористами. Крім команди вовочки.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8459
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:09

  Ой+ написав:
  Ukrainian написав:По моєму у них у всіх громадянство України


Обмен пленными завершился по формуле 76 на 123 https://kp.ua/politics/656135-obmen-ple ... -76-na-123

Не у всіх
1. Бразильца Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. В Украине его приговорили к 13 годам лишения свободы.
2. Гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе;
3. Фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова;
4. Россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы.

Наступним кроком зеленского стане прохання до ЕС та США зняти санкції ? Крим Вовочка просто проковтне.
Вірно Меркель сказала путіну після закінчення зустрічі четвірки; «сьогодні ти переміг.»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8459
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5002500350045005>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80196)
29.12.2019 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.