Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Зе-билы, это в смысле те, у кого Министр финансов - порохобот Маркарова? А, ну да - поддерживаю
Типове роздвоєння особистості в зрадофіла.... Одночасно і зебіли і підлеглі їм порохоботи в одній владі.... Бачу треба пояснити 1 Уряд сформований у ВР(більшість у Зеленського) і затверджений Президентом(сьогодні це Зеленський) 2 Якщо Зеленський не проти Макарової то вона або а - зеленофілка б - або Зеленський неадекват 3 Якби Зеленський заявив офіційно що він а - підтримує політику яку проводив Порошенко б - поважає попередників які працювали в уряді часів Порошенка Тоді б можна було називати Макарову-Порохоботкою..
От і виходить Або труси-або хрестик...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Україна випускає 87 а Кремль 55 чоловік. Молодець Вовочка Повність рівноцінний обмін
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:Україна випускає 87 а Кремль 55 чоловік. Молодець Вовочка Повність рівноцінний обмін
Наши люди ценнее. Поэтому такой обменный курс. Всё естественно.
По моєму у них у всіх громадянство України
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
1. Бразильца Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. В Украине его приговорили к 13 годам лишения свободы. 2. Гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; 3. Фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова; 4. Россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы.
Натякаю на те що жодна країна в світі не веде переговорів з терористами. Крім команди вовочки.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
1. Бразильца Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. В Украине его приговорили к 13 годам лишения свободы. 2. Гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; 3. Фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова; 4. Россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы.
Наступним кроком зеленского стане прохання до ЕС та США зняти санкції ? Крим Вовочка просто проковтне. Вірно Меркель сказала путіну після закінчення зустрічі четвірки; «сьогодні ти переміг.»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД