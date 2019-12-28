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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5002500350045005 Додано: Нед 29 гру, 2019 18:20 budivelnik написав: zРадио написав: Зе-билы, это в смысле те, у кого Министр финансов - порохобот Маркарова? А, ну да - поддерживаю Зе-билы, это в смысле те, у кого Министр финансов - порохобот Маркарова? А, ну да - поддерживаю Типове роздвоєння особистості в зрадофіла....

Одночасно і зебіли і підлеглі їм порохоботи в одній владі....

Бачу треба пояснити

1 Уряд сформований у ВР(більшість у Зеленського) і затверджений Президентом(сьогодні це Зеленський)

2 Якщо Зеленський не проти Макарової то вона або

а - зеленофілка

б - або Зеленський неадекват

3 Якби Зеленський заявив офіційно що він

а - підтримує політику яку проводив Порошенко

б - поважає попередників які працювали в уряді часів Порошенка

Тоді б можна було називати Макарову-Порохоботкою..



От і виходить

Або труси-або хрестик... Типове роздвоєння особистості в зрадофіла....Одночасно і зебіли і підлеглі їм порохоботи в одній владі....Бачу треба пояснити1 Уряд сформований у ВР(більшість у Зеленського) і затверджений Президентом(сьогодні це Зеленський)2 Якщо Зеленський не проти Макарової то вона абоа - зеленофілкаб - або Зеленський неадекват3 Якби Зеленський заявив офіційно що віна - підтримує політику яку проводив Порошенкоб - поважає попередників які працювали в уряді часів ПорошенкаТоді б можна було називати Макарову-Порохоботкою..От і виходитьАбо труси-або хрестик...



Да ты можешь так не стараться - я ж зе-билов не оправдываю. В плане профессионализма и моральных устоев они ничем не лучше порохоботов. Просто странно слышать эти елейные речи от агонистов Порошенко, при котором государство сняло с себя добрую половину социальных обязательств - более, чем на 40% уменьшило пенсионное обеспечение, на 35% снизило финансирование медицины и на 20% - образования. В дополнение к этому снизило долю получателей тепла по социальной цене со 100% до 35%.... Да ты можешь так не стараться - я ж зе-билов не оправдываю. В плане профессионализма и моральных устоев они ничем не лучше порохоботов. Просто странно слышать эти елейные речи от агонистов Порошенко, при котором государство сняло с себя добрую половину социальных обязательств - более, чем на 40% уменьшило пенсионное обеспечение, на 35% снизило финансирование медицины и на 20% - образования. В дополнение к этому снизило долю получателей тепла по социальной цене со 100% до 35%.... zРадио

Повідомлень: 4505 З нами з: 02.05.18 Подякував: 865 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2019 18:24 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: freeze написав: Ни на что не намекаете ? Ни на что не намекаете ?

Натякаю на те що жодна країна в світі не веде переговорів з терористами. Крім команди вовочки. Натякаю на те що жодна країна в світі не веде переговорів з терористами. Крім команди вовочки.



Глупости какие, кто это вам сказал, что не ведут переговоров с террористами ? Даже капрала Шалита обменяли штук на 1000 палестинских террористов. Глупости какие, кто это вам сказал, что не ведут переговоров с террористами ? Даже капрала Шалита обменяли штук на 1000 палестинских террористов. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14424 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3836 раз. Подякували: 5746 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2019 18:28 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Просто странно слышать эти елейные речи от агонистов Порошенко, при котором государство сняло с себя добрую половину социальных обязательств - более, чем на 40% уменьшило пенсионное обеспечение, на 35% снизило финансирование медицины и на 20% - образования. В дополнение к этому снизило долю получателей тепла по социальной цене со 100% до 35%.... Просто странно слышать эти елейные речи от агонистов Порошенко, при котором государство сняло с себя добрую половину социальных обязательств - более, чем на 40% уменьшило пенсионное обеспечение, на 35% снизило финансирование медицины и на 20% - образования. В дополнение к этому снизило долю получателей тепла по социальной цене со 100% до 35%.... Ти хто?

Створювач чи отримувач?

Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам?

Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачі



Таким чином

Що Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створила

І те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів..

Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно. Ти хто?Створювач чи отримувач?Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам?Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачіТаким чиномЩо Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створилаІ те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів..Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21724 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2019 18:41 budivelnik написав: Ти хто?

Створювач чи отримувач?

Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам?

Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачі



Таким чином

Що Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створила

І те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів..

Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно. Ти хто?Створювач чи отримувач?Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам?Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачіТаким чиномЩо Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створилаІ те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів..Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно.



Я ни копейки социальной помощи за всю взрослую жизнь не получил! Я только плачУ, но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.



И чем дальше плачУ, тем больше не понимаю - государство с каждым годом все больше и больше освобождает себя от социальной ответственности!



Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%). Про НДФЛ, который платится со всех видов доходов, а не только ЗП, я уже вообще молчу.



А что взамен? Из всех государственных функций, бесплатно мне доступны лишь две - защита полиции, армии и других силовых органов, а также автомобильные дороги. За все остальное плачУ дополнительно!



PS: что касается Нефтегаза - Коболев не доказал свою эффективность. Газовыми переговорами рулило Минэк! А по сути договоренностей - я спрогнозировал все на 100% четко (разрешение вопроса долга Газпрома в пакете, и 40 млрд кубов обязательства РФ по транзиту) Я ни копейки социальной помощи за всю взрослую жизнь не получил! Я только плачУ, но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.И чем дальше плачУ, тем больше не понимаю - государство с каждым годом все больше и больше освобождает себя от социальной ответственности!Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%). Про НДФЛ, который платится со всех видов доходов, а не только ЗП, я уже вообще молчу.А что взамен? Из всех государственных функций, бесплатно мне доступны лишь две - защита полиции, армии и других силовых органов, а также автомобильные дороги. За все остальное плачУ дополнительно!PS: что касается Нефтегаза - Коболев не доказал свою эффективность. Газовыми переговорами рулило Минэк! А по сути договоренностей - я спрогнозировал все на 100% четко (разрешение вопроса долга Газпрома в пакете, и 40 млрд кубов обязательства РФ по транзиту) zРадио

Повідомлень: 4505 З нами з: 02.05.18 Подякував: 865 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2019 18:56 Re: Політичні дискусії Пишут, что суд разобрался и отпустил Кринари, ошибочно обвиненного в покушении на Акуевых.

Надо подождать подтверждения из официальных источников, а то всякие фейсбуки активных людей могут и ввести в обман. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14424 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3836 раз. Подякували: 5746 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2019 18:59 zРадио написав: budivelnik написав: Ти хто?

Створювач чи отримувач?

Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам?

Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачі



Таким чином

Що Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створила

І те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів..

Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно. Ти хто?Створювач чи отримувач?Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам?Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачіТаким чиномЩо Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створилаІ те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів..Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно.



Я ни копейки социальной помощи за всю взрослую жизнь не получил! Я только плачУ, но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.



И чем дальше плачУ, тем больше не понимаю - государство с каждым годом все больше и больше освобождает себя от социальной ответственности!



Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%). Про НДФЛ, который платится со всех видов доходов, а не только ЗП, я уже вообще молчу.



А что взамен? Из всех государственных функций, бесплатно мне доступны лишь две - защита полиции, армии и других силовых органов, а также автомобильные дороги. За все остальное плачУ дополнительно!



PS: что касается Нефтегаза - Коболев не доказал свою эффективность. Газовыми переговорами рулило Минэк! А по сути договоренностей - я спрогнозировал все на 100% четко (разрешение вопроса долга Газпрома в пакете, и 40 млрд кубов обязательства РФ по транзиту) Я ни копейки социальной помощи за всю взрослую жизнь не получил! Я только плачУ, но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.И чем дальше плачУ, тем больше не понимаю - государство с каждым годом все больше и больше освобождает себя от социальной ответственности!Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%). Про НДФЛ, который платится со всех видов доходов, а не только ЗП, я уже вообще молчу.А что взамен? Из всех государственных функций, бесплатно мне доступны лишь две - защита полиции, армии и других силовых органов, а также автомобильные дороги. За все остальное плачУ дополнительно!PS: что касается Нефтегаза - Коболев не доказал свою эффективность.А по сути договоренностей - я спрогнозировал все на 100% четко (разрешение вопроса долга Газпрома в пакете, и 40 млрд кубов обязательства РФ по транзиту)

Газовыми переговорами рулил Зе со своей недокомандой. Коболева подключили только сегодня, для подписи!И он - не МИнэк, а Нафтогаз. Газовыми переговорами рулил Зе со своей недокомандой. Коболева подключили только сегодня, для подписи!И он - не МИнэк, а Нафтогаз. Renee Повідомлень: 44 З нами з: 22.10.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2019 19:02 Canadian Ukrainian - по ссылке таймкод на видео, где украинский прокурор, мотивируя перед судьей необходимость взятия под стражу украинского нео-нациста Регора, раскрывает детали его уголовного прошлого - в частности, вооруженного нападения на иностранца (иранца).



https://youtu.be/4WpyID2u6cY?t=500



Это чтобы ты не клеветал больше о российской пропаганде, направленной против патриотов. По крайней мере в части того, о чем пишу я, приводя всегда видео- и/или фото-факты.





lapay, ты тоже прими к сведению и не разглагольствуй больше об "отсутствии связи между ношением нацистской символики и проактивными преступными действиями националистического толка" Специально для тебя,- по ссылке таймкод на видео, гдепрокурор, мотивируя перед судьей необходимость взятия под стражунео-нациста Регора, раскрывает детали его уголовного прошлого - в частности, вооруженного нападения на иностранца (иранца).Это чтобы ты не клеветал больше о российской пропаганде, направленной против патриотов. По крайней мере в части того, о чем пишу я, приводя всегда видео- и/или фото-факты., ты тоже прими к сведению и не разглагольствуй больше об "отсутствии связи между ношением нацистской символики и проактивными преступными действиями националистического толка" zРадио

Повідомлень: 4505 З нами з: 02.05.18 Подякував: 865 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2019 19:06 Renee написав: Газовыми переговорами рулил Зе со своей недокомандой. Коболева подключили только сегодня, для подписи!И он - не МИнэк, а Нафтогаз. Газовыми переговорами рулил Зе со своей недокомандой. Коболева подключили только сегодня, для подписи!И он - не МИнэк, а Нафтогаз.



А я как написал? Со стороны Украины переговорами рулил Глава Минэка. Если бы рулил Коболев, то вряд ли транзитное соглашение было бы достигнуто - я уже многократно выражал свое скромное ИМХО о его мотивации на газовой ветке.



А ты хотела бы, чтобы не договорились - у тебя мотивация та же? А я как написал? Со стороны Украины переговорами рулил Глава Минэка. Если бы рулил Коболев, то вряд ли транзитное соглашение было бы достигнуто - я уже многократно выражал свое скромное ИМХО о его мотивации на газовой ветке.А ты хотела бы, чтобы не договорились - у тебя мотивация та же? zРадио

Повідомлень: 4505 З нами з: 02.05.18 Подякував: 865 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2019 19:10 Re: Політичні дискусії Renee написав: Газовыми переговорами рулил Зе со своей недокомандой. Коболева подключили только сегодня, для подписи!И он - не МИнэк, а Нафтогаз.



Не уверен, что Коболеву дали ручку для подписи. По крайней мере протокол к договору о транзите точно подписали без Коболева.

У Витренко тоже есть право подписи. И Макогон тоже подписывает. И Малюська. Не уверен, что Коболеву дали ручку для подписи. По крайней мере протокол к договору о транзите точно подписали без Коболева.У Витренко тоже есть право подписи. И Макогон тоже подписывает. И Малюська. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14424 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3836 раз. Подякували: 5746 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5002500350045005 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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