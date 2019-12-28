Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Зе-билы, это в смысле те, у кого Министр финансов - порохобот Маркарова? А, ну да - поддерживаю
Типове роздвоєння особистості в зрадофіла.... Одночасно і зебіли і підлеглі їм порохоботи в одній владі.... Бачу треба пояснити 1 Уряд сформований у ВР(більшість у Зеленського) і затверджений Президентом(сьогодні це Зеленський) 2 Якщо Зеленський не проти Макарової то вона або а - зеленофілка б - або Зеленський неадекват 3 Якби Зеленський заявив офіційно що він а - підтримує політику яку проводив Порошенко б - поважає попередників які працювали в уряді часів Порошенка Тоді б можна було називати Макарову-Порохоботкою..
От і виходить Або труси-або хрестик...
Да ты можешь так не стараться - я ж зе-билов не оправдываю. В плане профессионализма и моральных устоев они ничем не лучше порохоботов. Просто странно слышать эти елейные речи от агонистов Порошенко, при котором государство сняло с себя добрую половину социальных обязательств - более, чем на 40% уменьшило пенсионное обеспечение, на 35% снизило финансирование медицины и на 20% - образования. В дополнение к этому снизило долю получателей тепла по социальной цене со 100% до 35%....
zРадио написав:Просто странно слышать эти елейные речи от агонистов Порошенко, при котором государство сняло с себя добрую половину социальных обязательств - более, чем на 40% уменьшило пенсионное обеспечение, на 35% снизило финансирование медицины и на 20% - образования. В дополнение к этому снизило долю получателей тепла по социальной цене со 100% до 35%....
Ти хто? Створювач чи отримувач? Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам? Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачі
Таким чином Що Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створила І те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів.. Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Ти хто? Створювач чи отримувач? Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам? Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачі
Таким чином Що Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створила І те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів.. Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно.
Я ни копейки социальной помощи за всю взрослую жизнь не получил! Я только плачУ, но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.
И чем дальше плачУ, тем больше не понимаю - государство с каждым годом все больше и больше освобождает себя от социальной ответственности!
Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%). Про НДФЛ, который платится со всех видов доходов, а не только ЗП, я уже вообще молчу.
А что взамен? Из всех государственных функций, бесплатно мне доступны лишь две - защита полиции, армии и других силовых органов, а также автомобильные дороги. За все остальное плачУ дополнительно!
PS: что касается Нефтегаза - Коболев не доказал свою эффективность. Газовыми переговорами рулило Минэк! А по сути договоренностей - я спрогнозировал все на 100% четко (разрешение вопроса долга Газпрома в пакете, и 40 млрд кубов обязательства РФ по транзиту)
Пишут, что суд разобрался и отпустил Кринари, ошибочно обвиненного в покушении на Акуевых. Надо подождать подтверждения из официальных источников, а то всякие фейсбуки активных людей могут и ввести в обман.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
budivelnik написав:Ти хто? Створювач чи отримувач? Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам? Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачі
Таким чином Що Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створила І те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів.. Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно.
Я ни копейки социальной помощи за всю взрослую жизнь не получил! Я только плачУ, но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.
И чем дальше плачУ, тем больше не понимаю - государство с каждым годом все больше и больше освобождает себя от социальной ответственности!
Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%). Про НДФЛ, который платится со всех видов доходов, а не только ЗП, я уже вообще молчу.
А что взамен? Из всех государственных функций, бесплатно мне доступны лишь две - защита полиции, армии и других силовых органов, а также автомобильные дороги. За все остальное плачУ дополнительно!
PS: что касается Нефтегаза - Коболев не доказал свою эффективность. Газовыми переговорами рулило Минэк! А по сути договоренностей - я спрогнозировал все на 100% четко (разрешение вопроса долга Газпрома в пакете, и 40 млрд кубов обязательства РФ по транзиту)
Газовыми переговорами рулил Зе со своей недокомандой. Коболева подключили только сегодня, для подписи!И он - не МИнэк, а Нафтогаз.
Специально для тебя, Canadian Ukrainian - по ссылке таймкод на видео, где украинский прокурор, мотивируя перед судьей необходимость взятия под стражу украинского нео-нациста Регора, раскрывает детали его уголовного прошлого - в частности, вооруженного нападения на иностранца (иранца).
Renee написав:Газовыми переговорами рулил Зе со своей недокомандой. Коболева подключили только сегодня, для подписи!И он - не МИнэк, а Нафтогаз.
А я как написал? Со стороны Украины переговорами рулил Глава Минэка. Если бы рулил Коболев, то вряд ли транзитное соглашение было бы достигнуто - я уже многократно выражал свое скромное ИМХО о его мотивации на газовой ветке.
А ты хотела бы, чтобы не договорились - у тебя мотивация та же?