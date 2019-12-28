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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5003500450055006>
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:20

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Зе-билы, это в смысле те, у кого Министр финансов - порохобот Маркарова? А, ну да - поддерживаю
Типове роздвоєння особистості в зрадофіла....
Одночасно і зебіли і підлеглі їм порохоботи в одній владі....
Бачу треба пояснити
1 Уряд сформований у ВР(більшість у Зеленського) і затверджений Президентом(сьогодні це Зеленський)
2 Якщо Зеленський не проти Макарової то вона або
а - зеленофілка
б - або Зеленський неадекват
3 Якби Зеленський заявив офіційно що він
а - підтримує політику яку проводив Порошенко
б - поважає попередників які працювали в уряді часів Порошенка
Тоді б можна було називати Макарову-Порохоботкою..

От і виходить
Або труси-або хрестик...


Да ты можешь так не стараться - я ж зе-билов не оправдываю. В плане профессионализма и моральных устоев они ничем не лучше порохоботов. Просто странно слышать эти елейные речи от агонистов Порошенко, при котором государство сняло с себя добрую половину социальных обязательств - более, чем на 40% уменьшило пенсионное обеспечение, на 35% снизило финансирование медицины и на 20% - образования. В дополнение к этому снизило долю получателей тепла по социальной цене со 100% до 35%....
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:24

Re: Політичні дискусії

Ukrainian написав:
  freeze написав:Ни на что не намекаете ?

Натякаю на те що жодна країна в світі не веде переговорів з терористами. Крім команди вовочки.


Глупости какие, кто это вам сказал, что не ведут переговоров с террористами ? Даже капрала Шалита обменяли штук на 1000 палестинских террористов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:28

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Просто странно слышать эти елейные речи от агонистов Порошенко, при котором государство сняло с себя добрую половину социальных обязательств - более, чем на 40% уменьшило пенсионное обеспечение, на 35% снизило финансирование медицины и на 20% - образования. В дополнение к этому снизило долю получателей тепла по социальной цене со 100% до 35%....
Ти хто?
Створювач чи отримувач?
Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам?
Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачі

Таким чином
Що Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створила
І те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів..
Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:41

  budivelnik написав:Ти хто?
Створювач чи отримувач?
Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам?
Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачі

Таким чином
Що Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створила
І те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів..
Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно.


Я ни копейки социальной помощи за всю взрослую жизнь не получил! Я только плачУ, но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.

И чем дальше плачУ, тем больше не понимаю - государство с каждым годом все больше и больше освобождает себя от социальной ответственности!

Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%). Про НДФЛ, который платится со всех видов доходов, а не только ЗП, я уже вообще молчу.

А что взамен? Из всех государственных функций, бесплатно мне доступны лишь две - защита полиции, армии и других силовых органов, а также автомобильные дороги. За все остальное плачУ дополнительно!

PS: что касается Нефтегаза - Коболев не доказал свою эффективность. Газовыми переговорами рулило Минэк! А по сути договоренностей - я спрогнозировал все на 100% четко (разрешение вопроса долга Газпрома в пакете, и 40 млрд кубов обязательства РФ по транзиту)
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:56

Re: Політичні дискусії

Пишут, что суд разобрался и отпустил Кринари, ошибочно обвиненного в покушении на Акуевых.
Надо подождать подтверждения из официальных источников, а то всякие фейсбуки активных людей могут и ввести в обман.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:59

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Ти хто?
Створювач чи отримувач?
Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам?
Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачі

Таким чином
Що Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створила
І те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів..
Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно.


Я ни копейки социальной помощи за всю взрослую жизнь не получил! Я только плачУ, но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.

И чем дальше плачУ, тем больше не понимаю - государство с каждым годом все больше и больше освобождает себя от социальной ответственности!

Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%). Про НДФЛ, который платится со всех видов доходов, а не только ЗП, я уже вообще молчу.

А что взамен? Из всех государственных функций, бесплатно мне доступны лишь две - защита полиции, армии и других силовых органов, а также автомобильные дороги. За все остальное плачУ дополнительно!

PS: что касается Нефтегаза - Коболев не доказал свою эффективность. Газовыми переговорами рулило Минэк! А по сути договоренностей - я спрогнозировал все на 100% четко (разрешение вопроса долга Газпрома в пакете, и 40 млрд кубов обязательства РФ по транзиту)

Газовыми переговорами рулил Зе со своей недокомандой. Коболева подключили только сегодня, для подписи!И он - не МИнэк, а Нафтогаз.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:02

Специально для тебя, Canadian Ukrainian - по ссылке таймкод на видео, где украинский прокурор, мотивируя перед судьей необходимость взятия под стражу украинского нео-нациста Регора, раскрывает детали его уголовного прошлого - в частности, вооруженного нападения на иностранца (иранца).

https://youtu.be/4WpyID2u6cY?t=500

Это чтобы ты не клеветал больше о российской пропаганде, направленной против патриотов. По крайней мере в части того, о чем пишу я, приводя всегда видео- и/или фото-факты.


lapay, ты тоже прими к сведению и не разглагольствуй больше об "отсутствии связи между ношением нацистской символики и проактивными преступными действиями националистического толка"
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:06

  Renee написав:Газовыми переговорами рулил Зе со своей недокомандой. Коболева подключили только сегодня, для подписи!И он - не МИнэк, а Нафтогаз.


А я как написал? Со стороны Украины переговорами рулил Глава Минэка. Если бы рулил Коболев, то вряд ли транзитное соглашение было бы достигнуто - я уже многократно выражал свое скромное ИМХО о его мотивации на газовой ветке.

А ты хотела бы, чтобы не договорились - у тебя мотивация та же? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:10

Re: Політичні дискусії

Renee написав:Газовыми переговорами рулил Зе со своей недокомандой. Коболева подключили только сегодня, для подписи!И он - не МИнэк, а Нафтогаз.


Не уверен, что Коболеву дали ручку для подписи. По крайней мере протокол к договору о транзите точно подписали без Коболева.
У Витренко тоже есть право подписи. И Макогон тоже подписывает. И Малюська.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:45

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Специально для тебя, Canadian Ukrainian - по ссылке таймкод на видео, где украинский прокурор, мотивируя перед судьей необходимость взятия под стражу украинского нео-нациста Регора, раскрывает детали его уголовного прошлого - в частности, вооруженного нападения на иностранца (иранца).

Відео шаріка це да; авторитетне джерело новин lol

Рейтинги соблюдения стандартов журналистики популярными онлайн-медиа регулярно составляет Институт массовой информации. На дне мониторинга ИМИ за ноябрь - Страна, на которой только 62% материалов отвечают стандартам, и ресурс Znaj - вообще 18%.
ФЕЙКИ И РОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА. В Украине есть несколько источников, которые планомерно распространяют месседжи, созвучные с российской пропагандой, объясняет Отар Довженко.Это опять же ресурсы из холдинга Медведчука, сайт Страна.ua, сайт Шария, а также наиболее неразборчивые "сливные бачки".
https://www.liga.net/politics/articles/ ... diagigiena
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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