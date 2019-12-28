Додано: Нед 29 гру, 2019 18:41

budivelnik написав: Ти хто?

Створювач чи отримувач?

Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам?

Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачі



Таким чином

Що Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створила

І те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів..

Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно. Ти хто?Створювач чи отримувач?Якщо створювач - то віддав 200% від того що створив отримувачам?Якщо отримувач - то чи розумієш ,що чим більше створювачі віддадуть тим менше в них буде бажання створювати і тим менше в кінцевому варіанті отримають отримувачіТаким чиномЩо Ющенко ,що Порошенко ,що Зеленський - а країна може роздати не більше ніж створилаІ те що ті хто створюють розвиваються повільно-вина таких зрадіо.які постійно обсирають всі дії... навіть ті які приводять до позитивних результатів..Росія гроші віддала .транзит підписала - а ти як гімно на паличці викручувався переконуючи що Коболєв і Нафтгогаз діють не вірно.

Я ни копейки социальной помощи за всю взрослую жизнь не получил! Я только плачУ, но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.И чем дальше плачУ, тем больше не понимаю - государство с каждым годом все больше и больше освобождает себя от социальной ответственности!Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%). Про НДФЛ, который платится со всех видов доходов, а не только ЗП, я уже вообще молчу.А что взамен? Из всех государственных функций, бесплатно мне доступны лишь две - защита полиции, армии и других силовых органов, а также автомобильные дороги. За все остальное плачУ дополнительно!PS: что касается Нефтегаза - Коболев не доказал свою эффективность. Газовыми переговорами рулило Минэк! А по сути договоренностей - я спрогнозировал все на 100% четко (разрешение вопроса долга Газпрома в пакете, и 40 млрд кубов обязательства РФ по транзиту)