Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: по ссылке таймкод на видео, где украинский прокурор, мотивируя перед судьей необходимость взятия под стражу украинского нео-нациста Регора, раскрывает детали его уголовного прошлого - в частности, вооруженного нападения на иностранца (иранца).