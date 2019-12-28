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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5003500450055006
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:55

  zРадио написав: по ссылке таймкод на видео, где украинский прокурор, мотивируя перед судьей необходимость взятия под стражу украинского нео-нациста Регора, раскрывает детали его уголовного прошлого - в частности, вооруженного нападения на иностранца (иранца).

https://youtu.be/4WpyID2u6cY?t=500


Можу ще раз повторити - я висери від Шарікова принципово не дивлюсь. Шукай нормальні посилання, якщо хочеш щось сказати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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