zРадио написав:
но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.
Якщо не знаєш - я тобі підкажу
1 В тебе є батьки які отримують в середньому по 2000 грн пенсії*2=4000+1000 грн субсидії=5000 грн в місяць
2 В тебе є дружина ,яка народила тобі двох дітей і за це держава заплатила 2*50000 - тобто 6 років твоя дружина на виховання дітей отримувала в середньому 1500 грн в місяць
3 Твої діти ходили в дитячий садок (1000-2000 грн/місяць комунальні по садку+харчування+оплата персоналу) , а також 12 років в школу приблизно 2000 грн на дитину в місяць.
Тепер питання
Ти впевнений що тих сум які ти виплачуєш більше 10000 грн в місяць-які витрачає держава на твою ж сімю?
ПС
Зверни увагу
Я взяв три покоління
Перше - 20 років діти - дотаційне (Держава витрачає на кожного десь 0,5 млн грн на особу)
Друге ти з дружиною - 30 років - не факт що за 54 роки (не забуваємо -Дружина 6 років була в декретній) - прибуткове
Третє - батьки - 20 років - дотаційне десь 0,5 млн грн на особу
То як
Сплатиш ти( чи пересічний по Державі) за 30 років - 1 млн податків щоб перекрити витрати на дітей і батьків?
А ще є армія-міліція-охорона здоровя.....
Так що перш ніж вимахуватись - порахуй чи ти правий.
ПС
Середній розмір платежів кожного працюючого - 7000 грн/місяць
Середній розмір акцизів на енергію - приблизно 400 грн/місяць на квартиру
Кожен хто платить більше 7000 дотує тих хто платить менше,але при цьому утримання батьків+дітей - становить в середньому 5000 грн/місяць