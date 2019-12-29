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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5003500450055006
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:55

  zРадио написав: по ссылке таймкод на видео, где украинский прокурор, мотивируя перед судьей необходимость взятия под стражу украинского нео-нациста Регора, раскрывает детали его уголовного прошлого - в частности, вооруженного нападения на иностранца (иранца).

https://youtu.be/4WpyID2u6cY?t=500


Можу ще раз повторити - я висери від Шарікова принципово не дивлюсь. Шукай нормальні посилання, якщо хочеш щось сказати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:47

  zРадио написав:но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.
Якщо не знаєш - я тобі підкажу
1 В тебе є батьки які отримують в середньому по 2000 грн пенсії*2=4000+1000 грн субсидії=5000 грн в місяць
2 В тебе є дружина ,яка народила тобі двох дітей і за це держава заплатила 2*50000 - тобто 6 років твоя дружина на виховання дітей отримувала в середньому 1500 грн в місяць
3 Твої діти ходили в дитячий садок (1000-2000 грн/місяць комунальні по садку+харчування+оплата персоналу) , а також 12 років в школу приблизно 2000 грн на дитину в місяць.

Тепер питання
Ти впевнений що тих сум які ти виплачуєш більше 10000 грн в місяць-які витрачає держава на твою ж сімю?
ПС
Зверни увагу
Я взяв три покоління
Перше - 20 років діти - дотаційне (Держава витрачає на кожного десь 0,5 млн грн на особу)
Друге ти з дружиною - 30 років - не факт що за 54 роки (не забуваємо -Дружина 6 років була в декретній) - прибуткове
Третє - батьки - 20 років - дотаційне десь 0,5 млн грн на особу

То як
Сплатиш ти( чи пересічний по Державі) за 30 років - 1 млн податків щоб перекрити витрати на дітей і батьків?
А ще є армія-міліція-охорона здоровя.....
Так що перш ніж вимахуватись - порахуй чи ти правий.

ПС
Середній розмір платежів кожного працюючого - 7000 грн/місяць
Середній розмір акцизів на енергію - приблизно 400 грн/місяць на квартиру
Кожен хто платить більше 7000 дотує тих хто платить менше,але при цьому утримання батьків+дітей - становить в середньому 5000 грн/місяць
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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