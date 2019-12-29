Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: по ссылке таймкод на видео, где украинский прокурор, мотивируя перед судьей необходимость взятия под стражу украинского нео-нациста Регора, раскрывает детали его уголовного прошлого - в частности, вооруженного нападения на иностранца (иранца).
zРадио написав:но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.
Якщо не знаєш - я тобі підкажу 1 В тебе є батьки які отримують в середньому по 2000 грн пенсії*2=4000+1000 грн субсидії=5000 грн в місяць 2 В тебе є дружина ,яка народила тобі двох дітей і за це держава заплатила 2*50000 - тобто 6 років твоя дружина на виховання дітей отримувала в середньому 1500 грн в місяць 3 Твої діти ходили в дитячий садок (1000-2000 грн/місяць комунальні по садку+харчування+оплата персоналу) , а також 12 років в школу приблизно 2000 грн на дитину в місяць.
Тепер питання Ти впевнений що тих сум які ти виплачуєш більше 10000 грн в місяць-які витрачає держава на твою ж сімю? ПС Зверни увагу Я взяв три покоління Перше - 20 років діти - дотаційне (Держава витрачає на кожного десь 0,5 млн грн на особу) Друге ти з дружиною - 30 років - не факт що за 54 роки (не забуваємо -Дружина 6 років була в декретній) - прибуткове Третє - батьки - 20 років - дотаційне десь 0,5 млн грн на особу
То як Сплатиш ти( чи пересічний по Державі) за 30 років - 1 млн податків на особу щоб перекрити витрати на дітей і батьків? А ще є армія-міліція-охорона здоровя..... Так що перш ніж вимахуватись - порахуй чи ти правий.
ПС Середній розмір платежів кожного працюючого - 7000 грн/місяць Середній розмір акцизів на енергію - приблизно 400 грн/місяць на квартиру Кожен хто платить більше 7000 дотує тих хто платить менше,але при цьому утримання батьків+дітей - становить в середньому 5000 грн/місяць
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Забавно, как жертвы пропаганды lapay и Ukrainian уверенно считают себя теми смышленными и сознательными представители 8%-ого меньшинства, обладающего... барабанная дробь... иммунитетом к пропаганде
Выкладываю скрин приложенного мной видео - зал суда, судья, обвиняемый, адвокат обвиняемого и представители прокуратуры:
Но что видят жертвы пропаганды? Конечно же, Шария (рука лицо). Неважно, чтО на видео - они будут отрицать подлинность всего, что не выложит 5-й, даже если это будут их собственные фотографии...
Это и есть настоящая пропаганда - невыгодный видеофакт порохоботские СМИ не опубликуют. Его опубликует только Шарий и другие СМИ, которые порохоботы не воспримут как доказательство. Они будут твердить, что видео не существует только потому, что невозможно дать ссылку на порохобские пропагандстские СМИ...
Вот такая темница для разума... Хотя, слово "разум" здесь, конечно, используется с большой натяжкой, поскольку настоящий разум в мгновение ока определит настоящую подделку...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 30 гру, 2019 01:05, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления.
Якщо не знаєш - я тобі підкажу 1 В тебе є батьки які отримують в середньому по 2000 грн пенсії*2=4000+1000 грн субсидії=5000 грн в місяць 2 В тебе є дружина ,яка народила тобі двох дітей і за це держава заплатила 2*50000 - тобто 6 років твоя дружина на виховання дітей отримувала в середньому 1500 грн в місяць 3 Твої діти ходили в дитячий садок (1000-2000 грн/місяць комунальні по садку+харчування+оплата персоналу) , а також 12 років в школу приблизно 2000 грн на дитину в місяць.
Тепер питання Ти впевнений що тих сум які ти виплачуєш більше 10000 грн в місяць-які витрачає держава на твою ж сімю? ПС Зверни увагу Я взяв три покоління Перше - 20 років діти - дотаційне (Держава витрачає на кожного десь 0,5 млн грн на особу) Друге ти з дружиною - 30 років - не факт що за 54 роки (не забуваємо -Дружина 6 років була в декретній) - прибуткове Третє - батьки - 20 років - дотаційне десь 0,5 млн грн на особу
То як Сплатиш ти( чи пересічний по Державі) за 30 років - 1 млн податків на особу щоб перекрити витрати на дітей і батьків? А ще є армія-міліція-охорона здоровя..... Так що перш ніж вимахуватись - порахуй чи ти правий.
ПС Середній розмір платежів кожного працюючого - 7000 грн/місяць Середній розмір акцизів на енергію - приблизно 400 грн/місяць на квартиру Кожен хто платить більше 7000 дотує тих хто платить менше,але при цьому утримання батьків+дітей - становить в середньому 5000 грн/місяць
Ты так уверенно зачесываешь усредненную дичь, что даже усредняешь все от фонаря!
Не буду про своих детей - еще не хватало, чтобы ты в их адрес отпустил что-то - но в среднем в Украине на семейную пару уже давно не два ребенка, а чуть больше одного. Плюс значительная часть садиков и даже школ уже платные.
И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)...
Как ни крути, ты не сможешь обосновать компенсацию даже половины всех этих платежей. Да это и не нужно, если только ты не тролль - достаточно посмотреть на автопарки и недвижимость чиновников. Нетрудовых пожитков там под 90%... Вот, где налоги пересичных ищи!