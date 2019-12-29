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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5003500450055006 Додано: Нед 29 гру, 2019 19:55 zРадио написав: по ссылке таймкод на видео, где украинский прокурор, мотивируя перед судьей необходимость взятия под стражу украинского нео-нациста Регора, раскрывает детали его уголовного прошлого - в частности, вооруженного нападения на иностранца (иранца).



https://youtu.be/4WpyID2u6cY?t=500



по ссылке таймкод на видео, гдепрокурор, мотивируя перед судьей необходимость взятия под стражунео-нациста Регора, раскрывает детали его уголовного прошлого - в частности, вооруженного нападения на иностранца (иранца).

Можу ще раз повторити - я висери від Шарікова принципово не дивлюсь. Шукай нормальні посилання, якщо хочеш щось сказати. Можу ще раз повторити - я висери від Шарікова принципово не дивлюсь. Шукай нормальні посилання, якщо хочеш щось сказати. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9402 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2019 20:47 zРадио написав: но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления. но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления. Якщо не знаєш - я тобі підкажу

1 В тебе є батьки які отримують в середньому по 2000 грн пенсії*2=4000+1000 грн субсидії=5000 грн в місяць

2 В тебе є дружина ,яка народила тобі двох дітей і за це держава заплатила 2*50000 - тобто 6 років твоя дружина на виховання дітей отримувала в середньому 1500 грн в місяць

3 Твої діти ходили в дитячий садок (1000-2000 грн/місяць комунальні по садку+харчування+оплата персоналу) , а також 12 років в школу приблизно 2000 грн на дитину в місяць.



Тепер питання

Ти впевнений що тих сум які ти виплачуєш більше 10000 грн в місяць-які витрачає держава на твою ж сімю?

ПС

Зверни увагу

Я взяв три покоління

Перше - 20 років діти - дотаційне (Держава витрачає на кожного десь 0,5 млн грн на особу)

Друге ти з дружиною - 30 років - не факт що за 54 роки (не забуваємо -Дружина 6 років була в декретній) - прибуткове

Третє - батьки - 20 років - дотаційне десь 0,5 млн грн на особу



То як

Сплатиш ти( чи пересічний по Державі) за 30 років - 1 млн податків на особу щоб перекрити витрати на дітей і батьків?

А ще є армія-міліція-охорона здоровя.....

Так що перш ніж вимахуватись - порахуй чи ти правий.



ПС

Середній розмір платежів кожного працюючого - 7000 грн/місяць

Середній розмір акцизів на енергію - приблизно 400 грн/місяць на квартиру

Кожен хто платить більше 7000 дотує тих хто платить менше,але при цьому утримання батьків+дітей - становить в середньому 5000 грн/місяць Якщо не знаєш - я тобі підкажу1 В тебе є батьки які отримують в середньому по 2000 грн пенсії*2=4000+1000 грн субсидії=5000 грн в місяць2 В тебе є дружина ,яка народила тобі двох дітей і за це держава заплатила 2*50000 - тобто 6 років твоя дружина на виховання дітей отримувала в середньому 1500 грн в місяць3 Твої діти ходили в дитячий садок (1000-2000 грн/місяць комунальні по садку+харчування+оплата персоналу) , а також 12 років в школу приблизно 2000 грн на дитину в місяць.Тепер питанняТи впевнений що тих сум які ти виплачуєш більше 10000 грн в місяць-які витрачає держава на твою ж сімю?ПСЗверни увагуЯ взяв три поколінняПерше - 20 років діти - дотаційне (Держава витрачає на кожного десь 0,5 млн грн на особу)Друге ти з дружиною - 30 років - не факт що за 54 роки (не забуваємо -Дружина 6 років була в декретній) - прибутковеТретє - батьки - 20 років - дотаційне десь 0,5 млн грн на особуТо якСплатиш ти( чи пересічний по Державі) за 30 років - 1 млн податків на особу щоб перекрити витрати на дітей і батьків?А ще є армія-міліція-охорона здоровя.....Так що перш ніж вимахуватись - порахуй чи ти правий.ПССередній розмір платежів кожного працюючого - 7000 грн/місяцьСередній розмір акцизів на енергію - приблизно 400 грн/місяць на квартируКожен хто платить більше 7000 дотує тих хто платить менше,але при цьому утримання батьків+дітей - становить в середньому 5000 грн/місяць в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21725 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 00:29 lapay и Ukrainian уверенно считают себя теми смышленными и сознательными представители 8%-ого меньшинства, обладающего... барабанная дробь... иммунитетом к пропаганде



Выкладываю скрин приложенного мной видео - зал суда, судья, обвиняемый, адвокат обвиняемого и представители прокуратуры:







Но что видят жертвы пропаганды? Конечно же, Шария (рука лицо). Неважно, чтО на видео - они будут отрицать подлинность всего, что не выложит 5-й, даже если это будут их собственные фотографии...



Это и есть настоящая пропаганда - невыгодный видеофакт порохоботские СМИ не опубликуют. Его опубликует только Шарий и другие СМИ, которые порохоботы не воспримут как доказательство. Они будут твердить, что видео не существует только потому, что невозможно дать ссылку на порохобские пропагандстские СМИ...



Вот такая темница для разума... Хотя, слово "разум" здесь, конечно, используется с большой натяжкой, поскольку настоящий разум в мгновение ока определит настоящую подделку... Забавно, как жертвы пропагандыуверенно считают себя теми смышленными и сознательными представители 8%-ого меньшинства, обладающего... барабанная дробь... иммунитетом к пропагандеВыкладываю скрин приложенного мной видео - зал суда, судья, обвиняемый, адвокат обвиняемого и представители прокуратуры:Но что видят жертвы пропаганды? Конечно же, Шария (рука лицо). Неважно, чтО на видео - они будут отрицать подлинность всего, что не выложит 5-й, даже если это будут их собственные фотографии...Это и есть настоящая пропаганда - невыгодный видеофакт порохоботские СМИ не опубликуют. Его опубликует только Шарий и другие СМИ, которые порохоботы не воспримут как доказательство. Они будут твердить, что видео не существует только потому, что невозможно дать ссылку на порохобские пропагандстские СМИ...Вот такая темница для разума... Хотя, слово "разум" здесь, конечно, используется с большой натяжкой, поскольку настоящий разум в мгновение ока определит настоящую подделку... Востаннє редагувалось zРадио в Пон 30 гру, 2019 01:05, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4509 З нами з: 02.05.18 Подякував: 866 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 00:35 zРадио всё равно брехня)) принципиально Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Мизантрóп

Повідомлень: 3453 З нами з: 03.12.14 Подякував: 437 раз. Подякували: 495 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 00:56 budivelnik написав: zРадио написав: но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления. но не знаю, куда уходят эти гигантские (подчеркиваю - гигантские в сравнении со средними) отчисления. Якщо не знаєш - я тобі підкажу

1 В тебе є батьки які отримують в середньому по 2000 грн пенсії*2=4000+1000 грн субсидії=5000 грн в місяць

2 В тебе є дружина ,яка народила тобі двох дітей і за це держава заплатила 2*50000 - тобто 6 років твоя дружина на виховання дітей отримувала в середньому 1500 грн в місяць

3 Твої діти ходили в дитячий садок (1000-2000 грн/місяць комунальні по садку+харчування+оплата персоналу) , а також 12 років в школу приблизно 2000 грн на дитину в місяць.



Тепер питання

Ти впевнений що тих сум які ти виплачуєш більше 10000 грн в місяць-які витрачає держава на твою ж сімю?

ПС

Зверни увагу

Я взяв три покоління

Перше - 20 років діти - дотаційне (Держава витрачає на кожного десь 0,5 млн грн на особу)

Друге ти з дружиною - 30 років - не факт що за 54 роки (не забуваємо -Дружина 6 років була в декретній) - прибуткове

Третє - батьки - 20 років - дотаційне десь 0,5 млн грн на особу



То як

Сплатиш ти( чи пересічний по Державі) за 30 років - 1 млн податків на особу щоб перекрити витрати на дітей і батьків?

А ще є армія-міліція-охорона здоровя.....

Так що перш ніж вимахуватись - порахуй чи ти правий.



ПС

Середній розмір платежів кожного працюючого - 7000 грн/місяць

Середній розмір акцизів на енергію - приблизно 400 грн/місяць на квартиру

Кожен хто платить більше 7000 дотує тих хто платить менше,але при цьому утримання батьків+дітей - становить в середньому 5000 грн/місяць Якщо не знаєш - я тобі підкажу1 В тебе є батьки які отримують в середньому по 2000 грн пенсії*2=4000+1000 грн субсидії=5000 грн в місяць2 В тебе є дружина ,яка народила тобі двох дітей і за це держава заплатила 2*50000 - тобто 6 років твоя дружина на виховання дітей отримувала в середньому 1500 грн в місяць3 Твої діти ходили в дитячий садок (1000-2000 грн/місяць комунальні по садку+харчування+оплата персоналу) , а також 12 років в школу приблизно 2000 грн на дитину в місяць.Тепер питанняТи впевнений що тих сум які ти виплачуєш більше 10000 грн в місяць-які витрачає держава на твою ж сімю?ПСЗверни увагуЯ взяв три поколінняПерше - 20 років діти - дотаційне (Держава витрачає на кожного десь 0,5 млн грн на особу)Друге ти з дружиною - 30 років - не факт що за 54 роки (не забуваємо -Дружина 6 років була в декретній) - прибутковеТретє - батьки - 20 років - дотаційне десь 0,5 млн грн на особуТо якСплатиш ти( чи пересічний по Державі) за 30 років - 1 млн податків на особу щоб перекрити витрати на дітей і батьків?А ще є армія-міліція-охорона здоровя.....Так що перш ніж вимахуватись - порахуй чи ти правий.ПССередній розмір платежів кожного працюючого - 7000 грн/місяцьСередній розмір акцизів на енергію - приблизно 400 грн/місяць на квартируКожен хто платить більше 7000 дотує тих хто платить менше,але при цьому утримання батьків+дітей - становить в середньому 5000 грн/місяць



Ты так уверенно зачесываешь усредненную дичь, что даже усредняешь все от фонаря!



Не буду про своих детей - еще не хватало, чтобы ты в их адрес отпустил что-то - но в среднем в Украине на семейную пару уже давно не два ребенка, а чуть больше одного. Плюс значительная часть садиков и даже школ уже платные.



И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)...



Как ни крути, ты не сможешь обосновать компенсацию даже половины всех этих платежей. Да это и не нужно, если только ты не тролль - достаточно посмотреть на автопарки и недвижимость чиновников. Нетрудовых пожитков там под 90%... Вот, где налоги пересичных ищи! Ты так уверенно зачесываешь усредненную дичь, что даже усредняешь все от фонаря!Не буду про своих детей - еще не хватало, чтобы ты в их адрес отпустил что-то - но в среднем в Украине на семейную пару уже давно не два ребенка, а чуть больше одного. Плюс значительная часть садиков и даже школ уже платные.И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)...Как ни крути, ты не сможешь обосновать компенсацию даже половины всех этих платежей. Да это и не нужно, если только ты не тролль - достаточно посмотреть на автопарки и недвижимость чиновников. Нетрудовых пожитков там под 90%... Вот, где налоги пересичных ищи! zРадио

Повідомлень: 4509 З нами з: 02.05.18 Подякував: 866 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 01:00 Мизантрóп написав: zРадио всё равно брехня)) принципиально всё равно брехня)) принципиально



Да уж. Походу, доказывать что-то реально бесполезно. Если за 6 лет не дошло... Да уж. Походу, доказывать что-то реально бесполезно. Если за 6 лет не дошло... zРадио

Повідомлень: 4509 З нами з: 02.05.18 Подякував: 866 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 01:39 zРадио написав: достаточно посмотреть на автопарки и недвижимость чиновников. Нетрудовых пожитков там под 90%... Вот, где налоги пересичных ищи! достаточно посмотреть на автопарки и недвижимость чиновников. Нетрудовых пожитков там под 90%... Вот, где налоги пересичных ищи!

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27239 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 02:06 zРадио

Почитай на дозвілі про свого кумира шаріка; я його відео принципово не дивлюсь- брезгую. Він мені гопника нагадує. Якось так.





Анатолий Шарий предстает перед камерой ВСЕГДА в чудовищном по несуразности прикиде. Нисколько не сомневаюсь, что делается это сознательно, ибо трудно поверить, чтобы состоятельный человек добровольно красовался перед камерой в спортивном костюме «Адидас», пестрых полосатых поло или майках с оттянутым воротом, как бы невзначай обнажающим буйство татуировок.



Зачем так одевается Шарий? Затем, что сотни тысяч его преданных подписчиков узнают в таком прикиде собственную повседневность.

Таким образом, Шарий выполняет непременное условие социального лидерства — быть как все.



Второе условие популярности — наличие изюминки. Здесь у Анатолия Шария богатый арсенал: от шахидской бородки до репутации крутого и бесстрашного журналиста-следака, который вывел на чистую воду дюжины околовластных педофилов, воров, взяточников и просто бандитов. И все это — под тяжелейшим прессингом власти и сфабрикованных дел, которые закончились для Шария статусом первого украинского политического беженца в Евросоюзе.



https://novayagazeta.ru/articles/2019/0 ... -interneta



Обыватели в благополучных странах политикой вообще не интересуются. В США подавляющее большинство обитателей не читают федеральную прессу и не смотрят федеральные каналы, за исключением ситкомов и вечерних юмористических шоу.

Почитай на дозвілі про свого кумира шаріка; я його відео принципово не дивлюсь- брезгую. Він мені гопника нагадує. Якось так.Анатолий Шарий предстает перед камерой ВСЕГДА в чудовищном по несуразности прикиде. Нисколько не сомневаюсь, что делается это сознательно, ибо трудно поверить, чтобы состоятельный человек добровольно красовался перед камерой в, пестрых полосатых поло или майках с оттянутым воротом, как бы невзначай обнажающим буйство татуировок.Таким образом, Шарий выполняет непременное условие социального лидерства — быть как все.Второе условие популярности — наличие изюминки. Здесь у Анатолия Шария богатый арсенал:, который вывел на чистую воду дюжины околовластных педофилов, воров, взяточников и просто бандитов. И все это — под тяжелейшим прессингом власти и сфабрикованных дел, которые закончились для Шария статусом первого украинского политического беженца в Евросоюзе. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8462 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 604 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 02:32 Ukrainian



Ахаха, похоже, что шарик - как раз твой кумир. Такую простыню накатать (даже если путем копи-паста) В ролике единственное, что интересно - это видео из суда, на котором прокурор говорит:



"Перший злочин, який здійснив підозрюваний, був напав на громадянина іноземної держави".



А размером бородки Шария и маркой его штанишек пусть задаются тролли вроде тебя, пытающиеся спрятать содержание за формой.



PS: к слову, если ты такое внимание уделяешь внешним деталям, то как можешь отрицать наличие нацистских татушек и нашивок на одеждах т.н. активистов?? Бренд Адидас скажет о человеке много меньше, чем "бренд" Тотенкопф. Почитатель первого необязательно будет жлобком - может быть спортсменом, или аскетом, а вот почитатель второго - только мразью, и больше никем! Ахаха, похоже, что шарик - как раз твой кумир. Такую простыню накатать (даже если путем копи-паста)В ролике единственное, что интересно - это видео из суда, на котором прокурор говорит:"Перший злочин, який здійснив підозрюваний, був напав на громадянина іноземної держави".А размером бородки Шария и маркой его штанишек пусть задаются тролли вроде тебя, пытающиеся спрятать содержание за формой.PS: к слову, если ты такое внимание уделяешь внешним деталям, то как можешь отрицать наличие нацистских татушек и нашивок на одеждах т.н. активистов?? Бренд Адидас скажет о человеке много меньше, чем "бренд" Тотенкопф. Почитатель первого необязательно будет жлобком - может быть спортсменом, или аскетом, а вот почитатель второго - только мразью, и больше никем! zРадио

Повідомлень: 4509 З нами з: 02.05.18 Подякував: 866 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 02:39 zРадио написав: Ukrainian



Ахаха, похоже, что шарик - как раз твой кумир. Такую простыню накатать (даже если путем копи-паста) В ролике единственное, что интересно - это видео из суда, на котором прокурор говорит:



"Перший злочин, який здійснив підозрюваний, був напав на громадянина іноземної держави".



А размером бородки Шария и маркой его штанишек пусть задаются тролли вроде тебя, пытающиеся спрятать содержание за формой.



PS: к слову, если ты такое внимание уделяешь внешним деталям, то как можешь отрицать наличие нацистских татушек и нашивок на одеждах т.н. активистов?? Бренд Адидас скажет о человеке много меньше, чем "бренд" Тотенкопф. Почитатель первого необязательно будет жлобком - может быть спортсменом, или аскетом, а вот почитатель второго - только мразью, и больше никем! Ахаха, похоже, что шарик - как раз твой кумир. Такую простыню накатать (даже если путем копи-паста)В ролике единственное, что интересно - это видео из суда, на котором прокурор говорит:"Перший злочин, який здійснив підозрюваний, був напав на громадянина іноземної держави".А размером бородки Шария и маркой его штанишек пусть задаются тролли вроде тебя, пытающиеся спрятать содержание за формой.PS: к слову, если ты такое внимание уделяешь внешним деталям, то как можешь отрицать наличие нацистских татушек и нашивок на одеждах т.н. активистов?? Бренд Адидас скажет о человеке много меньше, чем "бренд" Тотенкопф. Почитатель первого необязательно будет жлобком - может быть спортсменом, или аскетом, а вот почитатель второго - только мразью, и больше никем!

Я не приділяю увагу його зовнішньому вигляду; журналісти з нової газети проаналізували секрет того чому його відео дивляться.

Ссилка там є.

А бренд адідас і три полоски на заході якраз з таким поняттям як «гопнік» і асоціюється

https://en.wikipedia.org/wiki/Gopnik Я не приділяю увагу його зовнішньому вигляду; журналісти з нової газети проаналізували секрет того чому його відео дивляться.Ссилка там є.А бренд адідас і три полоски на заході якраз з таким поняттям як «гопнік» і асоціюється "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8462 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 604 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5003500450055006 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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