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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 гру, 2019 03:08
На каком же это востоке ты живешь, что запад для тебя - это раша?
В Японии, что-ли?
Etymology:
Gopnik is most likely derived from the Russian slang term for a street robbery
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