Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%).
ЄСВ нараховується тільки до 55845 грн. зарплати, тобто максимум 12 тис. На цьому базується поширена схема уникнення цього податку.
Найпоширеніша тіньова схема для ухиляння від сплати ЄСВ — це нарахування кількамільйонної зарплати одному працівнику та на рівні мінімальної — всім іншим, стверджують у міністрестві. Таким чином, ЄСВ сплачується лише з невеликої частини (55 тис. грн) кількамільйонної зарплати, частина від зекономленої різниці виплачується працівникам у конвертах, а частина "зекономленого" йде в кишені тіньовиків. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... nesku.html
У Ваших батьків сумарна пенсія менше 3600 на двох?
Я на цій гілці колись пропонував ідею, щоб частину пенсії виплачували за рахунок перерахування частини ЄСВ сплачених рідними дітьми. Це би стимулювало і виховувати дітей в дусі громадян-платників і знімало би питання а чому пенсія мала. Бо є моменти, що діти взагалі нічого не платять, то тоді гарантований мінімум плюс надбавка за власні сплачені податки визначали би розмір пенсії.