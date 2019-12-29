Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%).
ЄСВ нараховується тільки до 55845 грн. зарплати, тобто максимум 12 тис. На цьому базується поширена схема уникнення цього податку.
Найпоширеніша тіньова схема для ухиляння від сплати ЄСВ — це нарахування кількамільйонної зарплати одному працівнику та на рівні мінімальної — всім іншим, стверджують у міністрестві. Таким чином, ЄСВ сплачується лише з невеликої частини (55 тис. грн) кількамільйонної зарплати, частина від зекономленої різниці виплачується працівникам у конвертах, а частина "зекономленого" йде в кишені тіньовиків. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... nesku.html
У Ваших батьків сумарна пенсія менше 3600 на двох?
Я на цій гілці колись пропонував ідею, щоб частину пенсії виплачували за рахунок перерахування частини ЄСВ сплачених рідними дітьми. Це би стимулювало і виховувати дітей в дусі громадян-платників і знімало би питання а чому пенсія мала. Бо є моменти, що діти взагалі нічого не платять, то тоді гарантований мінімум плюс надбавка за власні сплачені податки визначали би розмір пенсії.
zРадио написав:И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)...
Знову постріл в ногу 1 Я порахував працюючих 13 млн * 7000 в місяць * 12 місяців = 1 трлн грн... тобто це не тількь суми прибуткового а й ПДВ ,ЄСВ,акцизів 2 Я радий що ти не зміг заперечити жодної цифри... Лайномет типу - округляєш... - я не вважаю цифрою.
Таким чином Як в середньому платимо - так і в середньому живемо... Те що хтось платить більше 7000 грн в місяць - не заперечує того ,що ще більша кількість платить менше 7000 грн в місяць.
От і виходить Ти повинен лайном не владу поливати розповідаючи що вона мало дає малоймущим- а своїх сусідів.які мало платять і тому влада не має що ділити.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69