Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Ukrainian написав: А бренд адідас і три полоски на заході якраз з таким поняттям як «гопнік» і асоціюється

https://en.wikipedia.org/wiki/Gopnik А бренд адідас і три полоски на заході якраз з таким поняттям як «гопнік» і асоціюється



На каком же это востоке ты живешь, что запад для тебя - это раша? В Японии, что-ли?





Etymology:

Gopnik is most likely derived from the Russian slang term for a street robbery На каком же это востоке ты живешь, что запад для тебя - это раша?В Японии, что-ли?Etymology:Gopnik is most likely derived from the Russian slang term for a street robbery zРадио

zРадио написав: Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%).



ЄСВ нараховується тільки до 55845 грн. зарплати, тобто максимум 12 тис. На цьому базується поширена схема уникнення цього податку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... nesku.html Найпоширеніша тіньова схема для ухиляння від сплати ЄСВ — це нарахування кількамільйонної зарплати одному працівнику та на рівні мінімальної — всім іншим, стверджують у міністрестві. Таким чином, ЄСВ сплачується лише з невеликої частини (55 тис. грн) кількамільйонної зарплати, частина від зекономленої різниці виплачується працівникам у конвертах, а частина "зекономленого" йде в кишені тіньовиків.

У Ваших батьків сумарна пенсія менше 3600 на двох?



ЄСВ нараховується тільки до 55845 грн. зарплати, тобто максимум 12 тис. На цьому базується поширена схема уникнення цього податку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... nesku.html Найпоширеніша тіньова схема для ухиляння від сплати ЄСВ — це нарахування кількамільйонної зарплати одному працівнику та на рівні мінімальної — всім іншим, стверджують у міністрестві. Таким чином, ЄСВ сплачується лише з невеликої частини (55 тис. грн) кількамільйонної зарплати, частина від зекономленої різниці виплачується працівникам у конвертах, а частина "зекономленого" йде в кишені тіньовиків.

У Ваших батьків сумарна пенсія менше 3600 на двох?

Я на цій гілці колись пропонував ідею, щоб частину пенсії виплачували за рахунок перерахування частини ЄСВ сплачених рідними дітьми. Це би стимулювало і виховувати дітей в дусі громадян-платників і знімало би питання а чому пенсія мала. Бо є моменти, що діти взагалі нічого не платять, то тоді гарантований мінімум плюс надбавка за власні сплачені податки визначали би розмір пенсії.

Повідомлень: 3086 З нами з: 19.04.12 Подякував: 39 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 09:18 zРадио написав: И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)... И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)... Знову постріл в ногу

1 Я порахував працюючих 13 млн * 7000 в місяць * 12 місяців = 1 трлн грн...

тобто це не тількь суми прибуткового а й ПДВ ,ЄСВ,акцизів

2 Я радий що ти не зміг заперечити жодної цифри...

Лайномет типу - округляєш... - я не вважаю цифрою.



Таким чином

Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...

Те що хтось платить більше 7000 грн в місяць - не заперечує того ,що ще більша кількість платить менше 7000 грн в місяць.



От і виходить

Знову постріл в ногу1 Я порахував працюючих 13 млн * 7000 в місяць * 12 місяців = 1 трлн грн...тобто це не тількь суми прибуткового а й ПДВ ,ЄСВ,акцизів2 Я радий що ти не зміг заперечити жодної цифри...Лайномет типу - округляєш... - я не вважаю цифрою.Таким чиномЯк в середньому платимо - так і в середньому живемо...Те що хтось платить більше 7000 грн в місяць - не заперечує того ,що ще більша кількість платить менше 7000 грн в місяць.От і виходитьТи повинен лайном не владу поливати розповідаючи що вона мало дає малоймущим- а своїх сусідів.які мало платять і тому влада не має що ділити.

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21726 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 10:22 Schmit

budivelnik написав: Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...

Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.



Люди, ау! Много налогов нужно платить, чтобы чиновники хорошо жили, а не люди!

Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.

Люди, ау! Много налогов нужно платить, чтобы чиновники хорошо жили, а не люди!

Для всех остальных - уплата налогов (или уклонение от их уплаты) ничего не добавляет в совокупный доход страны. Не уплаченный налог - это не пропавшие "в никуда" деньги. Они просто остались у того, кто не заплатил налог, и совершенно не факт, что он этими деньгами распорядится хуже, чем чиновник. Скорее, даже наоборот - это чиновник организует схему по выводу бюджетных денег в офшор, а мелкий предприниматель сэкономленное потратит здесь же, внутри страны, на товары и услуги для себя и своей семьи, в том числе и на поддержку своих родителей-пенсионеров.

ЄСВ нараховується тільки до 55845 грн. зарплати, тобто максимум 12 тис. На цьому базується поширена схема уникнення цього податку.



Ошибаетесь - эта сумма не фиксированная, а переменная. И составляет она 15 минимальных зарплат.



Ошибаетесь - эта сумма не фиксированная, а переменная. И составляет она 15 минимальных зарплат.

Так на сегодня это 62595 грн, а уже с января 2020-го - 70845 грн

budivelnik написав: zРадио написав: И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)...

1 Я порахував працюючих 13 млн * 7000 в місяць * 12 місяців = 1 трлн грн...

тобто це не тількь суми прибуткового а й ПДВ ,ЄСВ,акцизів

2 Я радий що ти не зміг заперечити жодної цифри...

Лайномет типу - округляєш... - я не вважаю цифрою.



Таким чином

Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...

Те що хтось платить більше 7000 грн в місяць - не заперечує того ,що ще більша кількість платить менше 7000 грн в місяць.



От і виходить

Знову постріл в ногу1 Я порахував працюючих 13 млн * 7000 в місяць * 12 місяців = 1 трлн грн...тобто це не тількь суми прибуткового а й ПДВ ,ЄСВ,акцизів2 Я радий що ти не зміг заперечити жодної цифри...Лайномет типу - округляєш... - я не вважаю цифрою.Таким чиномЯк в середньому платимо - так і в середньому живемо...Те що хтось платить більше 7000 грн в місяць - не заперечує того ,що ще більша кількість платить менше 7000 грн в місяць.От і виходитьТи повинен лайном не владу поливати розповідаючи що вона мало дає малоймущим- а своїх сусідів.які мало платять і тому влада не має що ділити.



Ты вообще не пояснил, откуда 7 тыс грн (как обычно, кстати).



Что ж, ладно, не благодари - я сам распишу:



1) Чтобы заплатить 1 гривну гросс-зарплаты, необходимо потратить 1 грн 22 коп.



2) Из 1 гривны вычитаем НДФЛ 18 коп и военный сбор 1.5 копейки. Остается 80,5 копеек.



3) На доминирующее большинство товаров и услуг начисляется НДС 20%. Исключения составляют лишь товары предприятий инвалидов и некоторые упрощенцы.

а) Предположим, что на 90% от всего, что покупает человек;

б) еще одно предположение - это сколько он тратит от заработанного (потому что на накопительную часть НДС по понятным причинам не начисляется). Думаю, не ошибусь, если назову 80%. По крайней мере это точно ближе к минимуму, чем к максимуму возможного.

Итого остается: 80,5 - 80,5 * 0,8 * 0,9 / 6 = 70,8 коп.



4) Еще есть акцизы, пошлины, лицензионные платежи, налог на прибыль предприятий. Тоже точную величину взять нереально - предположим, что еще 20% в цене потребляемых товаров. 70,8 - 80,5 * 0,8 * 0,2 = 57,9 коп.



Общий итог: 57,9 / 122 = 45,5% работнику, 55,4% государству.



Если ты всерьез считаешь, что государство дает украинцам больше благ, чем ты приобретают самостоятельно, мне тебя просто жаль!



Ты вообще не пояснил, откуда 7 тыс грн (как обычно, кстати).

Что ж, ладно, не благодари - я сам распишу:

1) Чтобы заплатить 1 гривну гросс-зарплаты, необходимо потратить 1 грн 22 коп.

2) Из 1 гривны вычитаем НДФЛ 18 коп и военный сбор 1.5 копейки. Остается 80,5 копеек.

3) На доминирующее большинство товаров и услуг начисляется НДС 20%. Исключения составляют лишь товары предприятий инвалидов и некоторые упрощенцы.
а) Предположим, что на 90% от всего, что покупает человек;
б) еще одно предположение - это сколько он тратит от заработанного (потому что на накопительную часть НДС по понятным причинам не начисляется). Думаю, не ошибусь, если назову 80%. По крайней мере это точно ближе к минимуму, чем к максимуму возможного.
Итого остается: 80,5 - 80,5 * 0,8 * 0,9 / 6 = 70,8 коп.

4) Еще есть акцизы, пошлины, лицензионные платежи, налог на прибыль предприятий. Тоже точную величину взять нереально - предположим, что еще 20% в цене потребляемых товаров. 70,8 - 80,5 * 0,8 * 0,2 = 57,9 коп.

Общий итог: 57,9 / 122 = 45,5% работнику, 55,4% государству.

Если ты всерьез считаешь, что государство дает украинцам больше благ, чем ты приобретают самостоятельно, мне тебя просто жаль!

PS: и это я еще не считал, сколько из оставшихся после налогов несчастных крох забирают у пересичного государственные монополии...

Повідомлень: 4512 З нами з: 02.05.18 Подякував: 866 раз. Подякували: 2008 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2019 13:27 Schmit

