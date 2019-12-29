Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Мои родители на пару не получают в виде пенсий и 30% того, что я плачу по ЕСВ (это уже исходя из ставки 22%).
ЄСВ нараховується тільки до 55845 грн. зарплати, тобто максимум 12 тис. На цьому базується поширена схема уникнення цього податку.
Найпоширеніша тіньова схема для ухиляння від сплати ЄСВ — це нарахування кількамільйонної зарплати одному працівнику та на рівні мінімальної — всім іншим, стверджують у міністрестві. Таким чином, ЄСВ сплачується лише з невеликої частини (55 тис. грн) кількамільйонної зарплати, частина від зекономленої різниці виплачується працівникам у конвертах, а частина "зекономленого" йде в кишені тіньовиків. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... nesku.html
У Ваших батьків сумарна пенсія менше 3600 на двох?
Я на цій гілці колись пропонував ідею, щоб частину пенсії виплачували за рахунок перерахування частини ЄСВ сплачених рідними дітьми. Це би стимулювало і виховувати дітей в дусі громадян-платників і знімало би питання а чому пенсія мала. Бо є моменти, що діти взагалі нічого не платять, то тоді гарантований мінімум плюс надбавка за власні сплачені податки визначали би розмір пенсії.
zРадио написав:И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)...
Знову постріл в ногу 1 Я порахував працюючих 13 млн * 7000 в місяць * 12 місяців = 1 трлн грн... тобто це не тількь суми прибуткового а й ПДВ ,ЄСВ,акцизів 2 Я радий що ти не зміг заперечити жодної цифри... Лайномет типу - округляєш... - я не вважаю цифрою.
Таким чином Як в середньому платимо - так і в середньому живемо... Те що хтось платить більше 7000 грн в місяць - не заперечує того ,що ще більша кількість платить менше 7000 грн в місяць.
От і виходить Ти повинен лайном не владу поливати розповідаючи що вона мало дає малоймущим- а своїх сусідів.які мало платять і тому влада не має що ділити.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Як в середньому платимо - так і в середньому живемо...
Ещё один апологет теории о том, что чтобы хорошо жить, нужно платить много налогов.
Люди, ау! Много налогов нужно платить, чтобы чиновники хорошо жили, а не люди! Для всех остальных - уплата налогов (или уклонение от их уплаты) ничего не добавляет в совокупный доход страны. Не уплаченный налог - это не пропавшие "в никуда" деньги. Они просто остались у того, кто не заплатил налог, и совершенно не факт, что он этими деньгами распорядится хуже, чем чиновник. Скорее, даже наоборот - это чиновник организует схему по выводу бюджетных денег в офшор, а мелкий предприниматель сэкономленное потратит здесь же, внутри страны, на товары и услуги для себя и своей семьи, в том числе и на поддержку своих родителей-пенсионеров.
zРадио написав:И не забывай, что население платит налоги не только с доходов, но и затрат (НДС, акцизы, пошлины, и даже налог на прибыль предприятий - он в ценниках всего, что ты покупаешь)...
Знову постріл в ногу 1 Я порахував працюючих 13 млн * 7000 в місяць * 12 місяців = 1 трлн грн... тобто це не тількь суми прибуткового а й ПДВ ,ЄСВ,акцизів 2 Я радий що ти не зміг заперечити жодної цифри... Лайномет типу - округляєш... - я не вважаю цифрою.
Таким чином Як в середньому платимо - так і в середньому живемо... Те що хтось платить більше 7000 грн в місяць - не заперечує того ,що ще більша кількість платить менше 7000 грн в місяць.
От і виходить Ти повинен лайном не владу поливати розповідаючи що вона мало дає малоймущим- а своїх сусідів.які мало платять і тому влада не має що ділити.
Ты вообще не пояснил, откуда 7 тыс грн (как обычно, кстати).
Что ж, ладно, не благодари - я сам распишу:
1) Чтобы заплатить 1 гривну гросс-зарплаты, необходимо потратить 1 грн 22 коп.
2) Из 1 гривны вычитаем НДФЛ 18 коп и военный сбор 1.5 копейки. Остается 80,5 копеек.
3) На доминирующее большинство товаров и услуг начисляется НДС 20%. Исключения составляют лишь товары предприятий инвалидов и некоторые упрощенцы. а) Предположим, что на 90% от всего, что покупает человек; б) еще одно предположение - это сколько он тратит от заработанного (потому что на накопительную часть НДС по понятным причинам не начисляется). Думаю, не ошибусь, если назову 80%. По крайней мере это точно ближе к минимуму, чем к максимуму возможного. Итого остается: 80,5 - 80,5 * 0,8 * 0,9 / 6 = 70,8 коп.
4) Еще есть акцизы, пошлины, лицензионные платежи, налог на прибыль предприятий. Тоже точную величину взять нереально - предположим, что еще 20% в цене потребляемых товаров. 70,8 - 80,5 * 0,8 * 0,2 = 57,9 коп.
Общий итог: 57,9 / 122 = 45,5% работнику, 55,4% государству.
Если ты всерьез считаешь, что государство дает украинцам больше благ, чем ты приобретают самостоятельно, мне тебя просто жаль!
PS: и это я еще не считал, сколько из оставшихся после налогов несчастных крох забирают у пересичного государственные монополии...