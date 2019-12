Додано: Пон 30 гру, 2019 03:08

Ukrainian написав: А бренд адідас і три полоски на заході якраз з таким поняттям як «гопнік» і асоціюється

https://en.wikipedia.org/wiki/Gopnik А бренд адідас і три полоски на заході якраз з таким поняттям як «гопнік» і асоціюється

На каком же это востоке ты живешь, что запад для тебя - это раша?В Японии, что-ли?Etymology:Gopnik is most likely derived from the Russian slang term for a street robbery