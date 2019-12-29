Додано: Пон 30 гру, 2019 13:31

Говорят пару общественных организаций на полном серьезе будут выдвигать Зеленского в качестве номинанта на Нобелевскую премию Мира.

За миротворческие усилия и успехи в деле обмена.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.